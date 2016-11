Die Preise für Erdgas sinken für Verbraucher seit 2013 kontinuierlich / Erdgaspreis zum Start der Heizsaison auf niedrigem Niveau. Klimaschonend und bezahlbar: Zu Beginn der Heizperiode punktet Erdgas mit fallenden Preisen. Im Jahr 2016 sinkt der Erdgaspreis sogar auf das Niveau von 2011. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Der umweltschonende Energieträger Erdgas punktet auch in der kalten Jahreszeit mit fallenden Preisen. Und das nicht erst seit kurzem, sondern kontinuierlich seit Jahren.

"Im Jahr 2016 fielen die Gaspreise für Verbraucher sogar auf den niedrigsten Stand seit 2011", erklärt Michael Oppermann, Pressesprecher von Zukunft Erdgas. Auch jetzt, zu Beginn der aktuellen Heizsaison, sind die Erdgaspreise noch einmal um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken. Darüber hinaus zeichnet sich Erdgas durch eine besondere Preisstabilität aus, sodass sprunghafte Schwankungen, wie bei Heizöl, Benzin und Diesel unüblich sind.

"Damit gibt es neben dem derzeitigen Preisvorteil ein weiteres Argument für Erdgas: Aufgrund der konstanten Preise müssen sich Verbraucher keine Gedanken über den günstigsten Beschaffungszeitpunkt machen", so Oppermann weiter und ergänzt: "Den Ärger, zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Preis eingekauft zu haben, gibt es bei Erdgas nicht."

Über diesen Punkt hinaus lassen sich in vielen mit Erdgas beheizten Häusern noch weitere Einsparpotenziale finden. So sind mehr als 15 Millionen Heizgeräte in deutschen Haushalten veraltet, heizen ineffizient und verschwenden somit bares Geld. Allein der Austausch eines alten Gaskessels auf eine moderne Erdgas-Brennwertheizung spart bis zu einem Drittel der Energiekosten, das bedeutet in Summe ein jährliches Plus von 700 Euro auf dem Haushaltskonto. Durch diese Maßnahme werden gleichzeitig auch die CO2-Emissionen um ein Drittel gesenkt.

Jeder Heizungstausch, bei dem von veralteter Technik auf moderne Brennwerttechnologie gewechselt wird, spart bares Geld und wird staatlich gefördert. Wer obendrein von Öl auf Gas wechselt, erobert sich wertvollen Platz in seinen vier Wänden zurück, denn mit Erdgas kann man den Raum für den Heizöltank anderweitig nutzen.

