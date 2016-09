Austausch am Stand von KÖTTER Security: Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, BDI-Präsident Ulrich Grillo, Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der Westdeutscher Wach- und Schutzdienst Fritz Kötter SE & Co. KG, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und Wolfgang Herber, Prokurist der KÖTTER Sicherheitssysteme SE & Co. KG ... Bild-Infos Download

Essen (ots) - Hohen Besuch gab es zum Auftakt der weltgrößten Sicherheitsmesse "security 2016", die heute in der Messe Essen gestartet ist, bei KÖTTER Security: Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen, informierten sich im Rahmen ihres Messerundgangs u. a. über Dienstleistungs- und Produktneuheiten des Familienunternehmens. Sie wurden am Stand von KÖTTER Security durch Friedrich P. Kötter, u. a. Verwaltungsrat der Westdeutscher Wach- und Schutzdienst Fritz Kötter SE & Co. KG und Vize-Präsident des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW), begrüßt. Der zweitgrößte Sicherheitsdienstleister Deutschlands, der seit dem 1974 erfolgten Start der "security" kontinuierlich auf dem wichtigsten Branchentreff vertreten ist, stellt bis kommenden Freitag, 30. September, in Halle 2.0, Stand 2A40 z. B. folgende Neuheiten und Angebote vor:

- Professionelle Branchenlösungen - Zutrittskontrolle mit professioneller Leitstellensoftware - Live-Demonstration der CBT-Schulungssoftware für die Kontrolle von Röntgenbildern in der Luftsicherheit - Modernste Bargeldlogistik: u. a. KÖTTER Automaten-Service-Portal (webbasiertes Störungsmanagement z. B. für Geldausgabeautomaten), neues Transportsicherungsgerät, mobiler Scanner und Schlüsseltresor - Das elektronische Wachbuch KÖTTER SmartControl - Smartphone-App für die Reisesicherheit - Geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen von German Business Protection (GBP) inklusive der Klassifizierung von sensiblen Unternehmensdaten und E-Mails durch Vertraulichkeitsstufen

