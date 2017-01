Mario Plieske und Jens Verwiebe neue BNI-Exekutivdirektoren in Kiel

Stuttgart (ots) - Anfang Januar haben Mario Plieske (47) und Jens Verwiebe (31) das Franchise für die Region Kiel beim Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI) übernommen. Damit sind sie für das weltweit führende Netzwerk für die Organisation und Führung der bestehenden drei Unternehmerteams wie auch für den Auf- und Ausbau weiterer Teams verantwortlich.

Die beiden Direktoren bilden das neue schlagkräftige Team im Norden. Mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen ergänzen sie sich als Team und werden den Norden gemäß dem Motto "Changing the Way the World Does Business" weiter vernetzen.

Der Unternehmer Mario Plieske ist gebürtiger Kieler und ist bereits seit fast 20 Jahren erfolgreich mit seinem Unternehmen Clean & More tätig. Inzwischen führt er mit hohem Engagement drei Unternehmen und ist sehr gut in der Region vernetzt. Bereits seit 2015 ist er ein engagiertes Mitglied des Kieler Unternehmerteams BNI Leuchtturm Holtenau. Seinen Erfolg verdankt er seiner stätigen Weiterbildung und seiner klaren Zielausrichtung.

Geboren in Lübeck ist auch Jens Verwiebe ein Nordlicht und kann bereits auf über zehn Jahre Vertriebserfahrung zurückblicken. Seine Laufbahn begann im Außendienst und entwickelte sich stetig weiter. Als Gebietsleiter, Schulungsleiter, Key Accounter und Verkaufsleiter konnte er in den letzten zehn Jahren sein Profil weiterentwickeln und arbeitet bereits sehr erfolgreich im Network Marketing.

"Unser Norden hat noch nicht einmal im Ansatz gezeigt, was wir hier im Netzwerk bewegen können!" Mario Plieske und Jens Verwiebe wollen nach der Pionierphase die Region maßgeblich entwickeln. "In den nächsten drei Jahren wollen wir über 250 Unternehmer miteinander vernetzen. Geplant haben wir auch den Ausbau der Region von drei auf zehn Unternehmerteams. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit unseren BNI-Kollegen und den zahlreichen Unternehmern und bedanken uns schon jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen der bestehenden Teams."

