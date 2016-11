Freudenberg IT ist Leader für SAP HANA und S/4HANA Projekte in Deutschland / Der SAP HANA Vendor Benchmark 2017 Report

Freudenberg IT ist Leader für SAP HANA und S/4HANA Projekte in Deutschland. SAP HANA Dienstleister Leader Germany 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/110500 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Freudenberg IT" Bild-Infos Download

Weinheim (ots) - Die digitale Transformation verändert Geschäfts- und Produktionsprozesse in Unternehmen. Im Zentrum stehen die SAP-Landschaften, die neue Rolle der IT und das komplexere Anforderungsprofil für externe IT-Dienstleister. In ihrem aktuellen Report untersuchen die Research- und Analystenhäuser Experton und West Trax inwieweit SAP IT-Dienstleister in Deutschland den neuen Anforderungen gerecht werden.

Früher war SAP vor allem ein Thema für IT-Experten, heute müssen Anbieter nicht nur technisch kompetent sein, sondern ihre Kunden dabei unterstützen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und Potenziale auszuschöpfen. Das Leistungsspektrum der Partner ist vielseitig, das Angebot reicht von ganzheitlicher End-to-End-Unterstützung bis hin zur Spezialisierung. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, untersucht der Report die jeweiligen Dienstleister in fünf unterschiedlichen Kategorien und positioniert sie innerhalb des Experton Group Market Insight Quadranten.

- SAP HANA - Multi-Serviceprovider: Das Angebot bei HANA-Projekten mit "Alles-aus-einer-Hand-Ansatz" umfasst die strategische Beratung, die Prozess- und Technologieanalyse sowie die Implementierung mit Go-Live-Unterstützung. Experton und West Trax identifizieren 46 Anbieter und positionieren 36 im Leader-Quadranten. - SAP S/4HANA - Serviceprovider: Die Konvertierung auf die neue Generation der SAP-Software ist für viele noch Neuland, aktuell gibt es wenige produktive Installationen. Dennoch gibt es bereits Erfahrungen und entsprechenden Referenzen im Markt und so schaffen es 21 von 45 Anbietern in den Leader-Quadranten. - SAP HANA - Technologie-Provider: Die technologischen Aspekte, wie individuelle HANA-Konfigurationen und Rechenzentrumsbetrieb stehen im Mittelpunkt. Neben der strategischen Beratung geht es vor allem um Bereitstellung und Einrichtung der technischen Infrastruktur. 12 der 14 Anbieter sind in der Spitzengruppe. - SAP HANA - Prozess-Serviceprovider. HANA-Dienstleister benötigen tiefes Branchen-Knowhow und Prozessverständnis, um Geschäftsprozesse und Businessmodelle (neu) zu planen und umzusetzen. Experton und West Trax identifizieren 42 Anbieter von denen sich 22 im Leaderquadranten positionieren - SAP HANA - Mittelstands-Serviceprovider. Projekte für dieses Segment müssen so zugeschnitten sein, dass sie für den Kunden skalierbar bleiben und nicht den Rahmen sprengen. 34 Anbieter in Deutschland haben einen Fokus auf den Mittelstand und 25 davon gehören zur Spitzengruppe.

Freudenberg IT wird von den Analysten und Marktforschern in den Kategorien Multi-Serviceprovider, S/4HANA-, Prozess- und Mittelstands-Provider im Top-Quadranten platziert. Freudenberg IT wird für alle Kategorien als Leader mit positiver Entwicklungsprognose positioniert. Das Fazit des Reports im Advisor Statement: "Freudenberg IT bietet eine ganzheitliche HANA-Unterstützung, von der Planung über die Implementierung bis hin zum Hosting, und verfügt über fundiertes Prozess-Know-how, vor allem im Mittelstand."

Ralf Sürken - CEO Europe, Freudenberg IT:

"Der Report und das hervorragende Abschneiden im Bereich Mittelstand bestätigt unser überzeugendes Portfolio in unserem Kernsegment. Aber auch in den anderen Kategorien weisen wir nach, dass Freudenberg IT als Full-Service-Anbieter Unternehmen bei SAP HANA Projekten effizient und effektiv unterstützt. Wir verstehen die Kundenprozesse und helfen bei Analyse, Planung und Umsetzung von Erfolgsmodellen im IoT-Zeitalter."

Über den Report

Im Rahmen des Projektes "SAP HANA® Vendor Benchmark 2017" wurden in einem mehrstufigen Research- und Analyseprozess die relevanten Dienstleister im deutschen Markt untersucht. Das Projekt wurde im Sommer 2016 durchgeführt und die Ergebnisse im Oktober 2016 der Presse vorgestellt.

Über Experton und West Trax

Die Experton Group ist das führende, voll integrierte Research-, Advisory- und Consulting-Haus für große und mittelständische Unternehmen, das seine Kunden durch innovative, neutrale und unabhängige Expertenberatung bei der Maximierung des Geschäftsnutzen aus ihren ICT Investitionen maßgeblich unterstützt.

West Trax ist ein international tätiger unabhängiger Analyst, der sich auf die objektive Analyse der Nutzung von SAP®-Systemen spezialisiert hat. Die 2003 gegründete Firma mit Sitz in Deutschland und UK sowie Büros in Österreich und der Schweiz befindet sich in Privatbesitz.

Über Freudenberg IT

Freudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätiger IT Full-Service Provider.

Das Unternehmen gehört mit mehr als 80 Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der Freudenberg Gruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland.

Aktuell beschäftigt FIT ca. 750* Mitarbeiter und verzeichnete einen Jahresumsatz von 152,8* Mio. EUR (*2015). Zahlreiche Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe. Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner des Mittelstands - weltweit. Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchst kompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: von Managed Services, über Prozess- und SAP-Beratung bis hin zur Systemintegration. Mit der FIT Shop Floor Suite bietet das Unternehmen eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für die mittelständische Fertigungsindustrie - insbesondere Maschinenbau, Automotive und High-Tech. Auch der hochentwickelte FIT Application Management Support im globalen "Rund um die Uhr"-Betrieb wird branchenübergreifend intensiv genutzt.

FIT ist zudem Wegbereiter von Industrie 4.0 im Mittelstand. Darüber hinaus ist FIT in allen wichtigen Innovationsfeldern wie Big Data/SAP HANA, Cloud Computing und Enterprise Mobility als Trusted Partner anerkannt.

Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, runden umfangreiche Microsoft- und Cisco Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal- und global konsistente FIT Mission lautet Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, eben - "IT Solutions. Simplified." Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.

