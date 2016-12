ALDI SÜD spendet Vorlese- und Erzählboxen an MENTOR - Die Leselernhelfer

Über gemeinsames Vorlesen und Geschichten erzählen verbessern Kinder ihre Lesefähigkeit oder erhalten einen ersten Zugang zur deutschen Sprache. Kinder, die neu in Deutschland sind, lernen spielerisch die neue Kultur und den Alltag kennen. Um diese Entwicklung zu unterstützen, hat ALDI SÜD 62 Vorlese-und Erzählboxen im Wert von je 700 ... Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Über gemeinsames Vorlesen und Geschichten erzählen verbessern Kinder ihre Lesefähigkeit oder erhalten einen ersten Zugang zur deutschen Sprache. Kinder, die neu in Deutschland sind, lernen spielerisch die neue Kultur und den Alltag kennen. Um diese Entwicklung zu unterstützen, hat ALDI SÜD Vorlese- und Erzählboxen im Wert von je 700 Euro an alle 62 Mitglieder des Bundesverbands MENTOR - Die Leselernhelfer gespendet.

MENTOR wird seit Sommer 2016 von ALDI SÜD mit Spenden gefördert und ist ein Netzwerk von Ehrenamtlichen, die einmal pro Woche Kinder spielerisch an das Lesen heranführen. Im Schuljahr 2015/2016 haben die lokalen Mentorvereine über 14.000 Kinder erreicht. ALDI SÜD unterstützt den Bundesverband von MENTOR in den nächsten drei Jahren mit insgesamt 140.000 Euro.

Die gespendeten Vorlese- und Erzählboxen enthalten unter anderem Wimmel- und Bildwörterbücher, Bilderbücher ohne oder mit wenig Text, mehrsprachige Bücher sowie Bildkartensets, Lieder- und Reimbücher. Entwickelt wurden sie von der Stiftung Lesen, mit der ALDI SÜD für Bücher-Aktionsartikel zusammenarbeitet.

Übergeben wurden die Vorleseboxen in der Stadtbücherei Hürth unter den Augen vieler Mentoren, Lesekinder und Vertretern der Stadt Hürth. "Wir freuen uns sehr über die Spende an unsere Mitgliedsvereine. Mit den Boxen können wir leseschwache und Flüchtlingskinder gleichermaßen mit passendem Material fördern", so Margret Schaaf, erste Vorsitzende des Bundesverbands von MENTOR.

