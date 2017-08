Mit Kauf von Bananen Lebens- und Umweltbedingungen in Anbaugebieten verbessern

Köln (ots) - Spendenaktion in REWE- und nahkauf-Märkten für eine nachhaltigere Produktion

Der Großteil der in Deutschland verkauften Bananen stammt aus Mittel- und Südamerika. In den Anbaugebieten herrschen jedoch oft geringe soziale und ökologische Standards. Das will REWE ändern: Mit dem REWE Group-Bananenfonds unterstützt das Unternehmen soziale und ökologische Projekte in Costa Rica und Panama, um die Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen vor Ort zu verbessern. Vom 14. bis zum 26. August können REWE- und nahkauf-Kunden mit dem Kauf von Bananen dieses Engagement unterstützen: Für jedes verkaufte Kilo Bananen gehen 10 Cent an den Bananenfonds.

Bereits seit 2007 engagiert sich die REWE Group für eine nachhaltigere Produktion von Bananen und finanziert lokale Projekte in den Anbauländern, seit 2013 mit dem eigens gegründeten Bananenfonds. Mehr als 1,5 Millionen Euro hat die REWE Group dem Fonds bereits zur Verfügung gestellt, um damit ökologische und soziale Projekte zu fördern, die die Umwelt- und Lebensbedingungen vor Ort verbessern. Der Fokus liegt dabei auf Erziehung und Jugendarbeit, medizinischer Versorgung, Infrastruktur und Artenvielfalt. Die Auswahlkriterien für Projekte, die Unterstützung aus dem Bananenfonds erhalten sollen, haben Vertreter aus lokalen Nichtregierungsorganisationen (Zivilgesellschaft, Umweltschutzverbände, Arbeitnehmervertretungen u. a.) gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und der REWE Group erarbeitet.

Lokale Organisationen können sich mit ihren Projektideen im Rahmen von Ausschreibungen bewerben, die von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/International Service (GIZ-IS) GmbH durchgeführt werden. Die Projektanträge werden anhand der abgestimmten Auswahlkriterien ausgewertet und einem Beirat aus Vertretern von Chiquita, Dole, Fyffes, der Caritas Costa Rica und der REWE Group zur Prüfung und Bewilligung vorgelegt. Umgesetzte Maßnahmen werden von der GIZ-IS vor Ort intensiv betreut und kontrolliert.

14 Projekte sind bereits abgeschlossen, 11 Projekte befinden sich in der Umsetzung und 16 Projekte in der Planung. In Waldeck, Costa Rica, wurde beispielsweise das Gesundheitszentrum renoviert und erweitert. Neue medizinische Geräte stellen sicher, dass die Menschen vor Ort untersucht und behandelt werden können. Ebenfalls neue medizinische und zahnmedizinische Geräte gab es für die Klinik in Puerto Viejo de Sarapiquí, Costa Rica. Mit ihnen können Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten für die 20.000 Bewohner des Ortes und die naheliegenden Gemeinden sichergestellt werden. In der Gemeinde La Colonia wurde eine Pumpstation gebaut, um die Anwohner mit frischem Trinkwasser zu versorgen und in Waldeck sowie in La Perlita wurden Sport-, Freizeit- und Erziehungsangebote für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Um das Aussterben bedrohter Schildkröten zu verhindern, widmete sich zudem ein Projekt in San San Pond Sak, Panama, dem Bau von Gehegen zum Schutz der Schildkrötennester und -eier.

Im Aktionszeitraum der Bananenwochen wird für jedes Kilo Bananen unabhängig von der Marke gespendet. REWE bietet unter der Eigenmarke "REWE Beste Wahl" beispielsweise Bananen mit dem blau-weißen PRO PLANET-Label an. Das Siegel ist eine verlässliche Orientierungshilfe für Verbraucher, die mit ihrem Einkauf auch etwas für die Umwelt und die Sozialverträglichkeit von Produkten tun wollen. Bei den PRO PLANET-Bananen setzt die REWE Group auf eine Zertifizierung der Erzeuger mit dem Siegel Rainforest Alliance Certified nach dem SAN-Standard für nachhaltige Landwirtschaft. Die Zertifizierung auf höchstem Niveau ist Voraussetzung dafür, dass die Bananen das PRO PLANET-Label erhalten. Zusätzlich müssen weitere Kriterien erfüllt werden.

Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.

