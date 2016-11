Tafeln brauchen Unterstützung

Köln (ots) - Benefizaktion: REWE und nahkauf spenden innerhalb von zwei Wochen gemeinsam mit Kunden möglichst viele Lebensmittel - langjähriges Engagement

Immer mehr Menschen in Deutschland wenden sich hilfesuchend an die Tafeln. Bereits heute versorgen die ehrenamtlichen Helfer in 2.100 Ausgabestellen regelmäßig rund 1,5 Millionen Bedürftige mit Lebensmitteln. Der enorme Zulauf stellt die Tafeln vor große Herausforderungen - und REWE unterstützt sie dabei, diese zu meistern. So will das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden innerhalb von zwei Wochen (07.11 - 19.11.) Lebensmittel im Wert von über zwei Millionen Euro spenden. Diese kommen den bundesweit mehr als 900 lokalen Tafelorganisationen zugute. Die Benefizaktion "Gemeinsam Teller füllen!" ist der zentrale Bestandteil der REWE Nachhaltigkeitswochen, die im November unter dem Motto "soziale Verantwortung" stehen.

Von Montag (07.11.) an rufen REWE und nahkauf dazu auf, eine Tüte mit sieben ja! Artikeln einzukaufen, um diese den örtlichen Tafeln zu spenden. Dabei handelt es sich um mit den Tafeln abgesprochenen Lebensmittel, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit eher selten gespendet werden: Spaghetti, Ravioli, Ketchup, Milchreis, Konfitüre, Tee und Kekse. Die einzelnen Produkte kosten zusammengerechnet aktuell 5,19 Euro, sind in der Spendentüte aber zu einem Preis von 5 Euro im Markt erhältlich. Die Kundenspenden werden abschließend von REWE bundesweit um 40.000 Tüten mit Waren aufgestockt. Ehrenamtliche Tafel-Mitarbeiter holen die Lebensmittel ab und verteilen diese an Bedürftige - knapp ein Viertel davon sind Kinder und Jugendliche, ein weiteres Viertel entfällt auf Menschen im Rentenalter.

"Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass es in Deutschland Lebensmittel im Überfluss gibt. Und dennoch gibt es viele Menschen unter uns, bei denen Mangel Alltag ist und gewöhnliche Produkte Luxusgüter sind. Die Tafeln bemühen sich um einen Ausgleich. Sie wirken sozialer Ausgrenzung entgegen und leben Solidarität innerhalb der Gesellschaft vor. Wir sind daher stolz darauf, die Organisation bereits viele Jahre zu unterstützen und auch mit Aktionen zu Gunsten der Tafeln zunehmend mehr Menschen dafür zu sensibilisieren, dass ihre Mithilfe gefragt ist", sagt Peter Maly, bei REWE als Geschäftsführer für den Vertrieb für bundesweit über 3.300 REWE-Märkten verantwortlich.

Die Tafeln und REWE verbindet seit 20 Jahren eine enge Partnerschaft. So geben die Supermärkte und Läger seit 1996 Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können, an die nahe gelegenen Hilfsorganisationen kostenlos ab. Hinzu kommen finanzielle Spenden sowie die Organisation und Durchführung von Aktionen unter Beteiligung der Kunden. Allein durch die seit 2009 jährlich durchgeführten Tafel-Aktionswochen konnten Lebensmittelspenden im Wert von 8,7 Millionen Euro zusätzlich den Ausgabestellen bereitgestellt werden.

"Die Tafeln sind Anlaufstelle für viele, die in der Gesellschaft den Halt verlieren: Geringverdiener, Rentner, Alleinerziehende oder - ganz aktuell - geflüchtete Menschen, die in Deutschland Hilfe suchen. Treu unserem Grundsatz, dass die Tafeln jedem Menschen in einer Notlage offenstehen, sind wir mit einer stetig wachsenden Nachfrage nach unseren Leistungen konfrontiert. Dieser Hintergrund verdeutlicht, wie unerlässlich das Engagement von starken Partnern wie REWE und den Kunden auch zukünftig sein wird. Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Tüten-Spender", sagt Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V.

Durch eine Vielzahl an Aktivitäten zeigt REWE ganzjährig soziale Verantwortung. Sei es im Rahmen von Fairtrade- und UTZ-Produkten, der Unterstützung der heimischen Landwirtschaft durch den Ausbau regionaler und lokaler Sortimente oder durch Projekte, Sponsorings und Spendenaktionen zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen, die Hilfe benötigen.

