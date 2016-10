Studie bestätigt Spitzenposition vom REWE Lieferservice / Der REWE Lieferservice ist Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel

Jean-Jacques van Oosten, CEO REWE Digital / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/108458 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/REWE Markt GmbH" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Immer mehr Menschen bestellen ihre Lebensmittel im Internet und lassen sich diese bequem nach Hause liefern. Ihr bevorzugter Anbieter in Deutschland ist der REWE Lieferservice, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) 2016.

"Die IFH-Studie zeigt, dass Lebensmittel Vertrauenssache sind. Und unsere Kunden vertrauen darauf, dass Sie beim Lieferservice genau die gleiche Qualität erhalten, wie in den REWE Märkten. Diese Kombination aus frischer Ware und starken Eigenmarken, einem mehr als 12.000 Produkte umfassenden Sortiment und sogar tiefgekühlter Ware - das ist in Deutschland einzigartig. Zudem bieten wir auch online viele Service-Angebote wie Payback- und Rabattaktionen sowie direkt an der Haustüre die Leergut-Rücknahme", so Dr. Jean-Jacques van Oosten, CEO von REWE Digital.

Mit nur wenigen Klicks im Online-Shop (https://shop.rewe.de/) oder in der App (rewe.de/app) können sich Kunden den gewünschten Einkauf aus einem breiten Angebot aus dem REWE Sortiment zusammenstellen und direkt bis an ihre Wohnungstür oder ins Büro liefern lassen. Als Deutschlands erster Onlinemarkt mit eigener Lieferflotte geht der REWE Lieferservice flexibel auf die Zeitplanung der Kunden ein und liefert von 8 Uhr früh bis 22 Uhr abends in den von den Kunden ausgewählten Lieferfenstern. Mit der Lieferung hört der Service aber noch lange nicht auf: Sollte ein Produkt wider Erwarten nicht gefallen, geben die Kunden es dem REWE Lieferfahrer einfach wieder mit. Außerdem werden möglichst Papiertüten verwendet und unnötige Zusatzverpackung vermieden. Das erleichtert das Auspacken und schont die Umwelt.

Über REWE Lieferservice:

Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de/ ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist inzwischen möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln - und dem Umland verfügbar. Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des immer wichtiger werdenden Online-Shoppings. Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

