REWE startet exklusive Treuepunkt-Aktion mit KitchenAid

Köln (ots) - Neue Töpfe- und Pfannenkollektion bis zu 71 Prozent günstiger

Qualitätsprodukte für die moderne Küche zu einem guten Preis - das bieten REWE und KitchenAid erstmalig mit einer Treuepunkt-Aktion. Ab 30 Treuepunkten können REWE-Kunden noch bis zum 11. Februar 2017 hochwertige Pfannen, Töpfe und passendes Zubehör von KitchenAid mit einer Ersparnis von bis zu 71 Prozent gegenüber dem Preis ohne Treuepunkte erwerben. Die neue Kollektion der Qualitätsmarke gibt es in der Zeit exklusiv in den REWE-Supermärkten und unter www.kitchenaid.de.

Maximaler Komfort, Qualität und Langlebigkeit zeichnen die Produkte im typischen KitchenAid-Design aus. Über die Treuepunkt-Aktion können Kunden verschiedene Brat- und Grillpfannen, Kochtöpfe sowie einen Wok und weitere Küchenutensilien erwerben. Insgesamt werden zwölf Produkte aus der KitchenAid-Produktfamilie angeboten. Das Kochgeschirr ist für alle Herdarten geeignet - auch Induktionsherde - und verteilt dank eines extra dicken Bodens optimal die Wärme. Zusätzlich garantiert die Dreifach-Antihaftbeschichtung (PFOA-frei) müheloses Anbraten und eine einfache Reinigung. Die Töpfe und Pfannen sind außerdem spülmaschinen- und backofenfest bis 260 °C.

Die Produkte der neuen Kollektion sind mit den entsprechenden Treuepunkten ab 3,99 Euro erhältlich. Pro 5 Euro Einkaufswert bei REWE erhalten Kunden einen Treuepunkt. Zudem haben Kunden, die eine KitchenAid-Pfanne oder einen KitchenAid-Topf aus der Treuepunkt-Aktion erwerben, die Chance, eine von 2.000 KitchenAid Artisan-Küchenmaschinen im Wert von jeweils 649 Euro zu gewinnen.

Mit 30 Treuepunkten können folgende KitchenAid-Produkte erworben werden:

- Bratpfanne, 20 cm (16,99 Euro statt 59,99 Euro) - Bratpfanne, 24 cm (19,99 Euro statt 69,99 Euro) - Bratpfanne, 28 cm (24,99 Euro statt 79,99 Euro) - Stielkasserolle, 20 cm (22,99 Euro statt 69,99 Euro) - Wok, 28 cm (26,99 Euro statt 84,99 Euro) - Grillpfanne, 26 x 26 cm (29,99 Euro statt 99,99 Euro) - Kochtopf mit Deckel, 20 cm (34,99 Euro statt 99,99 Euro) - Kochtopf mit Deckel, 22 cm (39,99 Euro statt 134,99 Euro) - Servier- und Schmorpfanne mit Deckel, 28 cm (44,99 Euro statt 139,99 Euro) - Pfannenschoner, 2er-Set (3,99 Euro statt 7,99 Euro) - Pfannenwender und Gießlöffel (9,99 Euro statt 29,99 Euro) - Küchenhandtücher, 3-teilig (8,99 Euro statt 24,99 Euro)

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.

