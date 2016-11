"Savage Kingdom": Nat Geo Wild bringt Afrikas gefährliche Tierwelt ins Wohnzimmer / "Savage Kingdom" ab 3. Dezember exklusiv auf Nat Geo Wild. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107839 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Nat Geo Wild" Bild-Infos Download

München (ots) - Beeindruckende Doku-Serie "Savage Kingdom" ab dem 3. Dezember immer samstags um 21.00 Uhr auf Nat Geo Wild

- Atemberaubende Landschaftsszenen und spannende Geschichten der gefährlichsten Raubtiere der afrikanischen Savanne hautnah wie nie

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Sprachfassung

Savuti in Afrika ist selbst für botswanische Verhältnisse eine abgelegene Gegend. In dieser unberechenbaren Region kämpfen Raubtiere wie Löwen, Leoparden, Hyänen und Wildhunde erbittert darum, an der Spitze der Nahrungskette zu regieren. Ihr Überleben in der 3.000 Quadratkilometer großen Savanne hängt von den Büffeln, Elefanten und Zebras ab, die in riesigen Herden den Chobe-Nationalpark durchqueren - Jahr für Jahr und das seit Jahrzehnten. Nat Geo Wild begleitet in der neuen hochmodernen Doku-Serie "Savage Kingdom" ab dem 3. Dezember in sechs Folgen immer samstags um 21.00 Uhr den packenden Kampf um Leben und Tod inmitten der Unerbittlichkeit der Naturgesetze Savutis.

Zuschauer erleben den alltäglichen Überlebenskampf hautnah wie nie

Helikopter und Drohnen zeigen die riesigen Tierherden aus der Vogelperspektive, während Nahaufnahmen in scharfer Qualität den Zuschauer direkt in das Geschehen ziehen. Die Kamera bewegt sich genauso schnell wie die Raubtiere und kreiert so atemberaubende Szenen höchster Qualität und einen einzigartigen Spannungsbogen. Wie immer hat der Zuschauer dabei die Wahl zwischen der deutschen Sprachfassung und dem englischen Original, in dem der britische Starschauspieler Charles Dance ("Game Of Thrones") die Sprecherrolle übernimmt.

Familiendramen in der Tierwelt

Über sechs Folgen hinweg erlebt der Zuschauer, welche Auswirkungen einzelne Jahreszeiten auf die verschiedenen Raubtiere haben. Während der Regen alles zum Leben erweckt, lässt die Trockenzeit das Gras sterben und die Böden ausdörren. Verfeindete Rudel werden in einen teuflischen Kreis aus Konkurrenz und Nahrungsknappheit gezogen. Vor diesem Hintergrund spielt sich der Überlebenskampf der verschiedenen Tierarten ab: Löwen gegen Löwen, Löwen gegen Leoparden, Leoparden gegen Wildhunde und Hyänen gegen alle. Dabei steht die alles beherrschende Frage im Raum: Wer wird gewinnen?

Die Doku-Serie begleitet beispielsweise die gefährliche Leopardin Saba. Sie ist Einzelgängerin, bewegt sich fast unsichtbar und ist die spektakulärste und findigste Jägerin Savutis. Ihre Festung, Leopard Rock, liegt im Herzen der Savanne und bietet ihr Schutz vor Löwen, Hyänen und Wildhunden. Es steht außer Frage, dass Saba auf sich selbst aufpassen kann. Ihre Stärke und Belastbarkeit werden aber auf die Probe gestellt, als sie zwei Jungtiere auf die Welt bringt. Nur sie allein kann den Nachwuchs füttern und vor den gegnerischen Jägern beschützen. Diese Prüfung wird ihr das Herz zerreißen.

Saba ist nicht die einzige, die sich um ihren Nachwuchs sorgt. Auch eine Familie von Wildhunden sucht verzweifelt nach einem sicheren Ort, um ihre sechs kleinen Welpen aufzuziehen. Aber Savuti wird auch sie an ihre Grenzen bringen. Denn ihr Zufluchtsort ist voller Feinde, die sich ihnen in den Weg stellen. Nur die Entschlossenheit ihrer Anführer Teemana und Malao kann sie noch retten. Reicht deren Entschlossenheit aus, um das Überleben der Jungen zu sichern?

Sendetermine:

- Alle Episoden im Anschluss auch über Sky Go und Sky On Demand verfügbar

