Douglas entführt Gäste in magische Spiegelinstallation - Marktführer im Duftbereich erneut Hauptsponsor des Deutschen Parfumpreises

Düsseldorf/Berlin (ots) - Am Donnerstagabend wurden im Rahmen einer glamourösen Gala im Kraftwerk Berlin zum 25. Mal die DUFTSTARS verliehen. Der Deutsche Parfumpreis DUFTSTARS ist die bedeutendste Auszeichnung der Kosmetikbranche und wird alljährlich von der Fragrance Foundation Deutschland vergeben. In insgesamt 16 Kategorien wurden Duftneuheiten, Duftklassiker, Flakonkreationen, Anzeigenmotive, Werbespots und Duftpersönlichkeiten mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. "Douglas ist nicht nur Marktführer im selektiven Beauty-Markt, sondern auch im Bereich Duft. Aus diesem Grund ist unser Engagement als Hauptsponsor der DUFTSTARS für uns nur konsequent. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr erneut Partner der Fragrance Foundation und somit der bedeutendsten Auszeichnung der Parfümindustrie zu sein", so Jens Peter Peuckert, Marketing Director und Mitglied der Geschäftsleitung Douglas Deutschland.

Durch das Programm mit den besten Duftkreationen des Jahres führte einmal mehr die Moderatorin Barbara Schöneberger. Geladen waren zahlreiche prominente Gäste aus der Parfümbranche, aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur, darunter auch Emma Heming-Willis, Barbara Becker, Till Brönner, Eva Padberg, Franziska Knuppe, Jana Pallaske, Collien Ulmen-Fernandes, Ruby O. Fee, Sila Sahin, Jette Joop und Alexander Mazza. Für das musikalische Highlight während der Verleihung sorgte die Erfolgsband Frida Gold um Frontfrau Alina Süggeler.

Als Hauptsponsor begrüßte Douglas alle Gäste in der Douglas Lounge, die wieder eigens für diesen besonderen Anlass kreiert wurde. In diesem Jahr erwartete die After Show-Gäste eine atemberaubende Installation aus Spiegelelementen und floralen Arrangements. Genau die richtige "Bühne" für die Gewinnerdüfte des Abends, die in der Lounge spektakulär inszeniert wurden. Im Mittelpunkt der Lounge stand eine Spiegel-Installation, in der die Besucher effektvolle Fotos von sich machen lassen konnten.

Douglas gratuliert allen DUFTSTARS 2017-Gewinnern. DUFTSTARS 2017 - powered by Douglas

Über Douglas

Douglas ist Marktführer im selektiven Beautymarkt in Europa mit rund 1.700 Parfümerien in 19 europäischen Ländern. Das perfekt miteinander verzahnte Multichannel-Angebot von Parfümerien, Online-Shop und Mobile App sowie ein ständig aktualisiertes Sortiment von über 35.000 Artikeln machen Douglas zum Taktgeber im wachsenden selektiven Beautymarkt. Mithilfe der rund 18.000 hervorragend qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaftete Douglas im Geschäftsjahr 2015/16 Jahresumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro.

Fragrance Foundation Deutschland e.V.

Der Fragrance Foundation Deutschland gehören Hersteller und Lieferanten der Parfumbranche, Händler und Medien an. Gemeinsames Ziel ist es, das Parfum als kostbares Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Accessoire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Idee, Parfums mit dieser hochkarätigen Auszeichnung zu ehren, geht auf die amerikanische Fragrance Foundation zurück. Seit 1993 wird der Preis auch in Deutschland verliehen.

