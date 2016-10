BKK Dachverband: Der Countdown läuft für den Deutscher Unternehmenspreis Gesundheit 2017 - Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober 2016

Berlin (ots) - Der Countdown läuft. In 17 Tagen endet die Bewerbungsfrist für den Deutschen Unternehmenspreis Gesundheit 2017. Zum neunten Mal vergibt der BKK Dachverband den Preis an Unternehmen und Organisationen, die sich besonders für die Gesundheit ihrer Belegschaften engagieren.

Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes ermuntert die Unternehmen: "Wir möchten von Ihren Aktivitäten hören, lernen und gern gemeinsam mit Ihnen darüber informieren. Scheuen Sie sich nicht, sich zu bewerben."

Die Bewerber gehen in sechs Kategorien an den Start: Industrie, Handel/Transport/Verkehr, Gesundheits- und Sozialwesen, Klein- und Mittelunternehmen (KMU), Öffentlicher Dienst und sonstige Dienstleistungen. Zum zweiten Mal lobt der BKK Dachverband e.V. den Sonderpreis "BGF-Innovativ" aus.

Einzelheiten zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Webseite: unter www.deutscher-unternehmenspreis-gesundheit.de. Hier können Sie auch bis zum 31. Oktober 2016 die Bewerbungsunterlagen anfordern. Diese müssen ausgefüllt bis zum 30. November 2016 bei BKK Dachverband eingegangen sein.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitmachen können alle Unternehmen und Organisationen, die sich seit mindestens einem Jahr für die Betriebliche Gesundheitsförderung stark machen, deren Firmenhauptsitz in Deutschland liegt und die sich zur Luxemburger Deklaration bekennen.

Am 17. Mai 2017 werden in der Bertelsmann Dependance in Berlin, Unter den Linden 1, die Preise im Rahmen eines Festaktes vergeben.

Der BKK Dachverband ist die Interessenvertretung von 82 Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehn Millionen Versicherten.

