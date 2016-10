Air New Zealand: Wie im Flug nach Neuseeland

Mit einem bildgewaltigen Video zeigt die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand wie einfach, entspannt und komfortabel eine Reise ans andere Ende der Welt sein kann. Das Video zeigt die Flugerfahrung mit Air New Zealand nach Neuseeland aus der Ich-Perspektive. Dazu hat die Airline den namhaften deutschen Videographer Marko Roth ...

Flugerlebnis aus der Ich-Perspektive

In den ersten 40 Sekunden des Videos können Urlauber sehen, was sie auf dem neun Stunden und vierzig Minuten langen Flug von Singapur nach Neuseeland erwartet - von der typisch neuseeländischen "Kia Ora" Begrüßung an Bord bis zum innovativen Snackmenü, mit dem Passagiere zu jederzeit Schokoriegel und Getränke über das persönliche Entertainment-System bestellen können. Das Video, welches Reisenden die Services und den Komfort der neuseeländischen Airline schmackhaft machen soll, gewährt sogar einen Einblick in die liebevoll gestalteten Waschräume mit ihren charmanten Bücherregal-Tapeten.

Das Besondere am Dreh waren die Ich-Perspektive, in Fachkreisen auch POV (Point-of-View) genannt, sowie die Bedingungen, unter denen die Dreharbeiten stattfanden. Denn das Video wurde während eines regulären NZ 281 Fluges von Singapur nach Auckland produziert, bei der der Kameramann einen Helm mit integrierter Kamera trug. Die Authentizität des Videos rückt dadurch nochmal gesondert in den Fokus.

Die volle Pracht Neuseelands

Das Video endet mit einer spektakulären Reise durch den Inselstaat im Südpazifik. Mit eindrucksvollen Aufnahmen der Traumdestination Neuseeland liefert es überzählige Inspirationen für eine Reise ins Land der langen weißen Wolke. Emotionale Szenen beschreiben die Begegnungen mit den Einheimischen. Drohnenaufnahmen vom Kajak fahren auf Lake Taupo, dem größten Süßwassersee des Landes, und speiender Geysire in Rotorua zeigen die volle Naturschönheit Neuseelands.

Neun One-Stop-Verbindungen ab Deutschland

Deutsche Reisende können über neun Drehkreuze in Asien, Nord- und Südamerika sowie Kanada mit nur einem Zwischenstopp nach Neuseeland reisen. Star Alliance Partner bringen Urlauber ab Deutschland bis Singapur, Tokio, Shanghai, Hong Kong, San Francisco, Los Angeles, Houston, Vancouver oder Buenos Aires. Weiter geht es an Bord von Air New Zealand nach Neuseeland und zu vielen weiteren Destinationen. Für deutsche Urlauber bietet die Verbindung über Singapur mit Air New Zealand den schnellsten Weg nach Neuseeland.

