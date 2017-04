Iris Berben ist die Frau 50plus mit dem größten Sex-Appeal - vor Veronica Ferres und Andrea Berg

Meins 09/2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/106542 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Meins" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Gutes Aussehen und eine sexy Ausstrahlung sind keine Frage des Alters. Das beweist eine Umfrage der Frauenzeitschrift Meins, die zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Kantar EMNID die 50 attraktivsten Frauen 50plus ermittelt hat: Schauspielerin Iris Berben (66) siegt vor Veronica Ferres (51) und Andrea Berg (51). Auf den Plätzen vier und fünf landen Simone Thomalla und Senta Berger. "Bei Meins spielt das Alter keine Rolle. Es ist nur eine Zahl. Dabei ist es immer die Ausstrahlung, die Energie, die zählt. Iris Berben ist der Beweis, dass sexy 50plus der Ausdruck von gefeiertem Leben ist. Mehr Charisma geht nicht", erklärt Meins-Chefredakteurin Sabine Ingwersen.

Die Siegerin Iris Berben im Meins-Interview

Iris Berben ist die 50plus-Frau mit dem größten Sex-Appeal. Das merkwürdige Bild von Frauen über 50, die nur Beige tragen und sich unsichtbar machen, ist endlich Geschichte - findet auch die Gewinnerin: "Heute haben wir doch so kraftvolle Frauen in der Generation, die sich einmischen, mitten in der Gesellschaft stehen, fit sind und toll aussehen! Frauen sind doch viel selbstbewusster geworden, und dieses Frauenbild muss man immer wieder zeigen." Denn anstatt dem natürlichen Alterungsprozess den Kampf anzusagen, versucht die Schauspielerin, auch das Gute zu sehen: "Wenn du jung bist, hast du eine ungebremste Kraft, jeder junge Mensch darf die Welt auf den Kopf stellen. Wenn man dann in einem gewissen Alter ist, hat man schon was geliefert, ich bin nicht mehr auf der Suche, ich gehe mit dem Material um, was da ist. Ich habe mich an mich gewöhnt."

In permanenten Austausch mit den Leserinnen

Meins ist das Original: Als erste Zeitschrift speziell für Frauen 50plus hat sie den Markt 2012 begründet und ist seitdem Marktführer in diesem Segment. Kein anderes Magazin kennt seine Leserinnen so gut wie Meins. Denn die Redaktion ist über die regelmäßigen Treffen im Rahmen der Café Meins Community im permanenten Austausch mit ihrer Leserschaft. Das oberste Ziel lautet dabei immer: Frauen so anzusprechen, wie sie sich selber sehen und fühlen - positiv, voller Lebensfreude und mit ganz viel Lust auf Neues.

Das sind die Top 20 der Meins-Umfrage:

Welche der folgenden Frauen haben Ihrer Meinung nach den größten Sex-Appeal, sind also am attraktivsten?

1. Iris Berben: 33% 2. Veronica Ferres: 32% 3. Andrea Berg: 30% 4. Simone Thomalla: 25% 5. Senta Berger: 24% 6. Christine Neubauer: 23% 7. Maria Furtwängler: 22% 8. Sharon Stone: 20% 9. Michelle Obama: 19% 10. Catherine Deneuve: 18% 11. Nena: 15% 12. Hannelore Elsner: 14% 13. Christine Kaufmann: 14% 14. Nastassja Kinski: 12% 15. Barbara Becker: 10% 16. Ina Müller: 10% 17. Lena Valaitis: 9% 18. Sandra Maischberger: 9% 19. Salma Hayek: 9% 20. Anke Engelke: 9%

Hinweis für Redaktionen:

Im Auftrag der Zeitschrift "Meins" befragte Kantar EMNID im Januar 2017 474 Frauen und Männer über 50: Welche der folgenden Frauen haben Ihrer Meinung nach den größten Sex-Appeal, sind also am attraktivsten?

Der vollständige Bericht sowie das Interview mit Iris Berben erscheinen in der neuen Meins (9/2017, EVT 19. April). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zur Veröffentlichung frei.

Über Meins

Meins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, deren Lebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wie sie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eine attraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17 Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinem eigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzept für Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauften Auflage von 115.434 Exemplaren (IVW IV/2016) einen festen Platz im Markt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten über Prominente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Community sind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen "Wir-Gefühl".

