Kirchberg/Jagst (ots) - G8, G9 oder gar G8 neben G9? Von Bundesland zu Bundesland gelten andere Regeln, in wie vielen Jahren Gymnasiasten zum Abitur geführt werden. Selbst von Schule zu Schule kann es innerhalb der Bundesland-Grenzen zu Unterschieden kommen - Beispiel Bayern, wo ab dem Schuljahr 2018/19 die Schulen selbst die Wahl haben, welchen Weg zum Abitur sie anbieten.

Und was, wenn keine Wahl bleibt?

"Dann sollte man zumindest eine Flexibilisierung des Schulsystems anbieten", lautet die Botschaft eines Gymnasium-Leiters aus Baden-Württemberg, wo laut Kultusministerium an G8 festgehalten wird. "Die eigentliche Überlegung sollte nicht sein, ob man in acht oder neun Jahren zum Abitur geführt wird", sagt Helmut Liersch, Gesamtleiter der Schloss-Schule Kirchberg. Vielmehr ginge es darum, "WIE man es schaffen kann, unterschiedlich motivierten Schülern mit unterschiedlichem Bildungshintergrund den gemeinsamen Weg in die gymnasiale Oberstufe und damit zur Allgemeinen Hochschulreife zu ermöglichen."

Bei all den Diskussionen zu G8 und G9 spricht er damit wohl vielen betroffenen Eltern und Schülern aus der Seele - vor allem jenen, bei denen es darum geht, nach Schwierigkeiten in der Mittelstufe oder nach dem mittleren Schulabschluss die Hürde in die Kursstufe am Gymnasium zu nehmen. Auf die Frage "Wie schaffe ich den Übertritt in die Oberstufe?" gibt es am Gymnasium Schloss-Schule Kirchberg bereits eine erprobte und funktionierende Lösung: 10plus nennt sich die besondere 10. Klasse, die vor vier Jahren an der Schloss-Schule eingeführt wurde und sich mittlerweile als Erfolgsmodell erwiesen hat. Auch für Realschulaufsetzer, die die Allgemeine Hochschulreife anstreben...

