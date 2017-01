"Unsere Freundschaft wird oft durch Geschäftliches auf die Probe gestellt" - Peter Brugger über die Beziehung der Sportfreunde Stiller

HOHE LUFT Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Titelbild zu Ausgabe 02/2017, EVT: 26.01.2017, Titelthema: "Rettet die Freiheit!". Die Verwendung des Covers ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichungen bitte unter Quellenangabe HOHE LUFT. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105506 / Die Verwendung dieses ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - "Unvergessliche Erlebnisse und Momente" schweißen Peter Brugger und seine Bandkollegen von Sportfreude Stiller seit 20 Jahren zusammen. "Auch wenn unsere Freundschaft oft durch Geschäftliches und Meinungsverschiedenheiten auf die Probe gestellt wird", sagt der Sänger im Interview mit der Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT (Ausgabe 2/2017 ab morgen im Handel, www.hoheluft-magazin.de). Seine Formel, wie die "Sportfreundschaft" allen Belastungen standhält: "Gegenseitiger Respekt und Kompromissbereitschaft sind unerlässlich."

Der 44-Jährige denkt in der Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT über Freundschaft nach und glaubt, "Freunde nähren die Seele". Das passiere bei ihm auf sehr unterschiedliche Weise: "So habe ich zum Beispiel Themenfreundschaften. Uns verbindet eine Leidenschaft, und wir sehen uns eigentlich nur zu ihrer Ausübung. So habe ich meine Fußball-, Eishockey- und Musikfreunde", sagt der gebürtige Germeringer, der jetzt bei München auf dem Land lebt. "Es ist gelöst und frei, weil wir genau wissen, was wir gemeinsam tun wollen und darüber hinaus keine Erwartungen haben. Wenn wir uns verschwitzt in der Kabine umziehen, entstehen dennoch oft wunderbare Gespräche", weiß der erfolgreiche Musiker. Daneben hat Brugger noch die "besonderen Freunde", mit denen ihn mehr als "'bloß' Sympathie" verbindet - nämlich "der Wechsel von Humor und Tiefe, von Mitgefühl und schonungsloser Klarheit". Außerdem die "Jugendlangzeitfreundschaften", von denen zwar nicht viele geblieben sind, "aber die, glaube ich, bleiben für immer". Und ganz grundsätzlich: "Ich liebe meine Freunde, das steht fest, aber ich verzehre mich nicht nach ihnen" - das sei der Liebe vorbehalten. "Bei Freundschaft geht es für mich mehr um Inspiration, Empathie und Austausch, aber durchaus auch mal um eine innige Umarmung", so Peter Brugger.

HOHE LUFT betrachtet aktuelle und bewegende Themen aus Gesellschaft & Kultur, Politik & Wirtschaft aus einem philosophischen Blickwinkel und eröffnet dem Leser überraschende Perspektiven auf Grundfragen des Lebens.

HOHE LUFT erscheint alle zwei Monate zu einem Copypreis von 9,90 Euro.

