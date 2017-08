Mainz (ots) -

Woche 33/17 Samstag, 12.08. Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Programmänderungen: 10.30 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 Dem Verbrechen auf der Spur um 10.30 Uhr - entfällt! 11.00 Mördern auf der Spur Die Blutspur (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________ Sonntag, 13.08. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 5.15 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik 6.00 Essen vom Fließband In der Brotfabrik 6.45 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016 Terra Xpress: Delikate Entdeckung um 07.00 Uhr - entfällt! 7.25 Gesundheitswahn oder Lebensretter? Was steckt hinter Superfood, Detox und Co.? Großbritannien 2016 8.10 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor ZDFzeit: Bratmaxe, Bruzzzler & Co. Um 08.15 Uhr - entfällt! 8.50 ZDFzeit Langnese, Schöller & Co. Der große Eis-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ___________________________________________________________________ Montag, 14.08. Programmänderung, neue Beginnzeit und Beginnzeitkorrekturen: 12.50 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015 Roms Rache - Die Schlacht im Harz um 13.00 Uhr - entfällt! 13.40 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 14.25 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________________ Mittwoch, 16.08. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 9.50 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz im Golfkrieg Unser Krieg Teil 1 um 10.15 Uhr - entfällt! 10.35 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 Unser Krieg Teil 2 um 11.00 Uhr - entfällt! 11.20 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod Frankreich 2014 12.05 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________ Freitag, 18.08. Programmänderungen und Beginnzeitkorrektur: 0.45 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017 Mörder auf der Spur um 00.45 Uhr - entfällt! 1.15 Mysterien des Weltalls Lebt das Universum? Mit Morgan Freeman USA 2010 Charles Manson um 01.45 Uhr - entfällt! 2.00 Mysterien des Weltalls Wie funktioniert das Universum? Mit Morgan Freeman USA 2010 Leben im Todestrakt - Seitensprung in den Tod um 02.00 Uhr - entfällt! 2.45 Mysterien des Weltalls Schwarze Löcher Mit Morgan Freeman USA 2010 3.30 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgen Freemann USA 2010 Rätselhafte Morde um 03.30 Uhr - entfällt! 4.00 Mysterien des Weltalls Was ist Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2010 Mord unter Geschwistern um 04.15 Uhr - entfällt! 4.45 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 Tod in St. Augustine um 04.45 Uhr - entfällt!

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell