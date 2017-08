Mainz (ots) -

Woche 32/17 Mittwoch, 09.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Geheimnisse der Geschichte Elisabeth I. - Die jungfräuliche Königin Großbritannien 2011 9.10 ZDFzeit Dianas Vermächtnis Das Geheimnis der unglücklichen Prinzessin Deutschland/Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.10 Die SS Heydrichs Herrschaft 12.55 Die SS Der Machtkampf 13.40 Die SS Himmlers Wahn 14.25 Die SS Totenkopf 15.10 Die SS Die Waffen-SS 15.55 Die SS Mythos Odessa 16.40 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014 17.20 Sabrinas Weg in den Dschihad - Verführt vom IS 17.50 ZDF.reportage Abgelehnt und abgeschoben Asylbewerber auf dem Weg zurück Deutschland 2017 18.20 Europa und die Flüchtlinge Chronik einer Krise Deutschland/Belgien 2017 19.05 ZDF-History Gefährliche Verführer - Die großen Populisten Deutschland 2017 19.40 Macht. Kampf. AfD Eine Partei will in den Bundestag Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.45 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt 3.30 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht 4.15 Mörderjagd Rasende Wut 4.55 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015 Woche 35/17 Sonntag, 27.08. Bitte Programmänderung beachten: 23.30 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017 "Leschs Kosmos: Albtraum Fliegen - Sind wir in der Luft noch sicher?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 31.08. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 ZDFzeit Prinz Philip Ein Leben für die Queen Deutschland/Großbritannien 2017 "ZDF-History: Im Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten Reihe" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell