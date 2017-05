Mainz (ots) -

Woche 22/17 Samstag, 27.05. Bitte Programmänderung beachten: 11.15 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle "Den Tätern auf der Spur - Einsatz für den Kriminaldauerdienst" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 21.00 Mörderjagd Tod in San Francisco "Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Mörderjagd Kalte Rache 23.10 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod 23.55 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft "Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz" um 0.00 Uhr entfällt 0.40 Mörderjagd Tödliche Gier "Dr. Shipman - Der Ladykiller: Gefasst wegen Habgier" um 0.45 Uhr entfällt 1.25 Die Tote im Gefrierschrank - Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014 2.05 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 2.50 Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber Großbritannien 2013 3.30 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) ____________________________________________________________________ Woche 22/17 Sonntag, 28.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 22.25 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 23.10 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 2016 23.50 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016 0.35 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016 1.20 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 2.05 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016 2.45 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 3.30 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 4.10 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 _____________________________________________________________________ Woche 22/17 Montag, 29.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.15 Terra Xpress Da Vinci und die Spur des Schädel-Codes Deutschland 2015 "Hightech der Antike - Erfindungen zwischen Tiber und Tigris" entfällt 13.45 Terra Xpress Brisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der Auster Deutschland 2016 14.15 Terra Xpress Aufstand an der Autobahn "Gladiatoren: Kampfmaschinen der Antike" um 14.00 Uhr entfällt 14.45 Terra Xpress Meteorit im Garten und das Käsekuchen-Rätsel Deutschland 2017 "ZDF-History: Die verlorene Stadt der Gladiatoren" entfällt 15.15 Terra Xpress Erbschaft mit Knalleffekt Deutschland 2014 "Nero: Retter Roms?" um 15.30 Uhr entfällt 15.45 Terra Xpress Mit voller Power 16.15 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur "Rätsel der Geschichte: Das Kolosseum in Rom" entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 23.10 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab 23.55 Das alte Ägypten - Ursprung der Zivilisation Pyramiden und Tempel USA 2008 0.35 heute-journal 1.00 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 1.45 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 2.30 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017 3.10 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden 3.55 ZDF-History Olympia 1936 - der verratene Traum Deutschland 2016 4.35 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015 _____________________________________________________________________ Woche 22/17 Dienstag, 30.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.45 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 "ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 22.25 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 23.10 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer 23.50 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 0.35 heute-journal 1.00 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt 1.45 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien 2.30 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien 3.10 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa 3.55 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Amerika 4.40 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns _____________________________________________________________________ Woche 22/17 Mittwoch, 31.05. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.25 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns 6.15 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns 7.00 Mysterien des Weltalls Wann beginnt das Leben? Mit Morgan Freeman USA 2013 "Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht" entfällt 7.45 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 19.00 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 "Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.05 ZDFzeit Verschwörung gegen die Freiheit (1) Big Brother und seine Helfer Deutschland 2014 23.50 ZDFzoom Verschwörung gegen die Freiheit (2) Big Brother im Weißen Haus Deutschland 2014 0.35 heute-journal 1.00 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner Deutschland 2017 1.45 Trumps Weg an die Macht USA 2017 2.30 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Versprechen USA 2017 3.55 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017 _____________________________________________________________________ Woche 22/17 Donnerstag, 01.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014 0.40 heute-journal 1.10 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 1.55 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017 2.40 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015 3.20 Freimaurer in der DDR 4.05 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 4.50 Luxusliner der Arbeiterklasse Kreuzfahrten in der DDR Deutschland 2015 _____________________________________________________________________ Woche 22/17 Freitag, 02.06. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 10.00 Das manipulierte Bild "Darknet, Hacker, Cyberwar - Der geheime Krieg im Netz" entfällt 10.45 Unter Fremden - Eine Reise zu Europas Neuen Rechten Deutschland 2016 ( Weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 23.10 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 23.55 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 0.40 heute-journal 1.10 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen Deutschland 2014 1.55 Terra X Deutschland-Saga Was uns eint Deutschland 2014 2.40 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen Deutschland 2014 3.25 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015 4.05 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015 4.50 Terra X Deutschland-Saga Wer wir sind Deutschland 2015

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell