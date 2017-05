Mainz (ots) -

Woche 21/17 Donnerstag, 25.05. Bitte Programmänderung beachten: 8.15 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017 "Flucht in die USA - Die Illusion vom besseren Leben" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Die Amerika-Saga Einwanderer und Wolkenkratzer ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 20.15 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017 21.00 Trumps Weg an die Macht USA 2017 "Die gespaltenen Staaten von Amerika: Obamas Versprechen" entfällt 21.45 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017 23.15 Präsident Donald Trump 0.05 ZDF-History Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten? Deutschland 2017 0.40 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016 1.25 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit ( weiterer Ablauf ab 2.55 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 3.35 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung ( weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen )

