Woche 18/17 Samstag, 29.04. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 7.40 Im Niemandsland - Was Korea teilt 8.25 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010 9.10 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur: 10.25 Terra X Auf der Spur des Prussia-Schatzes Deutschland 2007 11.10 ZDF Expedition Jäger verlorener Schätze Der Jahrhundertraub von Quedlinburg Deutschland 2007 11.55 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur: 18.05 Mythen-Jäger Die Schatzkarte vom Toten Meer Großbritannien 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Sonntag, 30.04. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 heute-show 5.35 Vietnam-Express - Reise durch ein junges Land 6.20 Faszination Kreuzfahrt - Auf Meer und Fluss (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen 10.30 ZDFzoom Können Sterne lügen? Hotelbewertungen in Deutschland Deutschland 2016 Der große Warentest - um 10.30 Uhr - entfällt! 11.00 ZDF.reportage Schönheitskur für Queen Mary II Ein Kreuzfahrtschiff wird überholt Deutschland 2016 11.30 WISO plus Die große Lebensmitteltrickshow Deutschland 2016 12.15 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 13.00 Essen vom Fließband In der Molkerei 13.45 ZDFzeit Wie gut ist unser Kaffee? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2015 14.35 Essen vom Fließband In der Brotfabrik 15.20 ZDFzeit Wie gut sind Billig-Bäcker? Nelson Müller testet Brot, Snacks & Co. Deutschland 2016 16.05 Der Back-Rebell 16.45 Der tyrannische Kunde 17.30 Atemnot, Ausschlag, Lebensgefahr Allergien auf dem Vormarsch Deutschland 2016 18.15 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017 19.00 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten 19.45 heute-show (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Montag, 01.05. Beginnzeitkorrekturen: 5.45 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016 6.30 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Riesenpott voraus Deutschland 2016 7.10 ZDF.reportage Hamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele Verstecke Deutschland 2014 7.40 Polizei im Einsatz - Unter Wasser Deutschland 2013 8.20 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 9.05 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 9.50 Hochbetrieb auf dem Autohof Zweite Heimat für Trucker Deutschland 2015 10.35 Die Trucker Schwere Last auf Achse 11.20 Die Abriss-Profis - Einsatz für das Spreng-Team Deutschland 2016 12.05 ZDF.reportage Gleisbruch und Kabelsalat Bahnprofis im Einsatz Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Dienstag, 02.05. Beginnzeitkorrekturen: 5.45 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 6.25 ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness Deutschland 2015 7.10 Terra X Auf der Spur des Prussia-Schatzes Deutschland 2007 7.50 ZDF Expedition Jäger verlorener Schätze Der Jahrhundertraub von Quedlinburg Deutschland 2007 8.40 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 9.25 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 10.10 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 10.35 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 11.20 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 12.05 ZDF-History Deutschlands Herrscher Deutschland 2017 12.50 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 13.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 14.20 ZDF-History Franz Josef Strauß und der Milliardendeal Deutschland 2015 15.05 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 15.50 Skandal! Politische Affären in Deutschland Der Contergan-Fall (1962) Deutschland 2015 16.35 Angst vor AIDS - Deutschland in den 80ern Geschichte treffen Deutschland 2016 17.20 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

