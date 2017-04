Mainz (ots) -

Woche 17/17 Donnerstag, 27.04. Beginnzeitkorrekturen: 5.40 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010 6.20 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010 7.10 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969) Deutschland 2011 7.55 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1970 bis 1972) Deutschland 2011 8.40 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1973 bis 1975) Deutschland 2011 9.25 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978) Deutschland 2011 10.10 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1979 bis 1981) Deutschland 2011 10.50 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1982 bis 1984) Deutschland 2011 11.35 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1985 bis 1987) Deutschland 2011 12.20 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1988 bis 1990) Deutschland 2011 13.00 Der wilde Osten Konsumrausch und Abzocke in der Wendezeit Deutschland 2015 13.45 WISO-Konsumagenten Die Vitamin-Falle Deutschland 2016 14.30 ZDFzeit Wie gut ist unser Kaffee? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2015 15.15 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik 16.00 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017 16.45 ZDFzeit Billig gegen teuer Muss es immer Markenware sein? Deutschland 2015 17.35 ZDFzoom Miese Masche Kaffeefahrt Deutschland 2016 18.00 Tatort Internet Stalker, Dealer, Betrüger - die neuen Tricks Deutschland 2015 18.45 Darknet, Hacker, Cyberwar Der geheime Krieg im Netz (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Woche 18/17 Samstag, 29.04. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 23.10 Terra X Auf der Spur des Prussia-Schatzes Deutschland 2007 23.55 ZDF Expedition Jäger verlorener Schätze Der Jahrhundertraub von Quedlinburg Deutschland 2007 0.35 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013 1.20 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014 2.05 Mythen-Jäger Himmlers Suche nach Atlantis Großbritannien 2013 2.50 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 3.35 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _______________________________________________________________ Sonntag, 30.04. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 22.25 ZDFzeit Die Aldi-Story Karl und Theo Albrecht Deutschland 2014 23.10 ZDFzeit REWE gegen EDEKA Das Supermarkt-Duell 23.55 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014 0.40 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 1.25 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016 2.05 Rivalen: Adidas und Puma Frankreich 2014 2.50 Deutschland, deine Marken Beck's Deutschland 2016 Deutschland, deine Marke: Mercedes um 03.00 Uhr - entfällt! 3.35 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 4.20 Tatort Urlaub Abzocke im Ferienparadies _____________________________________________________________________ Montag, 01.05. Programmänderung: 5.00 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 Miese Masche Kaffeefahrt um 05.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung: 15.30 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 Die Crashtester um 15.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016 23.10 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser 23.55 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel 0.35 Schwere Fracht für harte Jungs - Der Hamburger Hafen 1.20 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 2.05 Die Trucker Schwere Last auf Achse 2.50 Die Abschlepper Guido räumt auf 3.30 Die Abschlepper Eine Familie mit Haken 4.15 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel ___________________________________________________________________ Dienstag, 02.05. Programmänderung: 5.00 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 Brücke XXL - Streit um den Hochmoselübergang um 05.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 15.45 Skandal! Politische Affären in Deutschland Der Contergan-Fall (1962) Deutschland 2015 Skandal! Große Affären in Deutschland - Der Fall Biermann um 15.45 Uhr - entfällt! 16.30 Angst vor AIDS - Deutschland in den 80ern Geschichte treffen Deutschland 2016 17.15 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte 18.00 ZDF-History Unschuldig verurteilt? Die großen Justizskandale der Geschichte Der Fall Rupp - Ein deutscher Justizskandal um 18.00 Uhr - entfällt! 18.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015 ZDF-History - Skandal! - Die großen Affären - um 18.45 Uhr - entfällt! 19.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 22.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016 23.15 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Deutschland 2016 - 90 min Die Akte VW - 45 min - entfällt! 0.40 heute-journal 1.10 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006 1.50 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006 2.35 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 3.20 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 4.05 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 4.50 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie __________________________________________________________ Mittwoch, 03.05. Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 14.15 Die neuen Nazis Wendezeit Unter Fremden - Eine Reise zu Europas Neuen Rechten um 14.15 Uhr - entfällt! 15.00 Die neuen Nazis Internationale Netzwerke Die neuen Nazis - Vor der Wende um 15.00 Uhr - entfällt! 15.45 Die neuen Nazis Der Nationalsozialistische Untergrund 16.30 Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? Deutschland 2016 18.00 Marine Le Pen - Die Frau hinter der Wut Innenansichten des Front National Frankreich 2017 18.45 Goodbye Europe - Die Geschichte des Brexit (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung, neue Beginnzeit und Beginnzeitkorrekturen: 23.00 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017 23.40 Die neuen Nazis Internationale Netzwerke Unter Fremden - Eine Reise zu Europas Neuen Rechten um 23.45 Uhr - entfällt! 0.25 Hacker, Freaks und Funktionäre Der Chaos Computer Club Deutschland 2016 1.10 Darknet, Hacker, Cyberwar Der geheime Krieg im Netz 1.55 Hasskommentare und falsche Likes Manipulation im Netz 2.35 Die Amiga-Story 4.05 World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels Deutschland 2015 4.50 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 ___________________________________________________________________ Donnerstag, 04.05. Programmänderung: 6.15 ZDFzoom Der Daten-Dschungel Fantastische Freiheit oder smarte Sklaverei? Deutschland 2017 Gefahr im Cockpit um 06.15 Uhr - entfällt! Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 22.55 Leschs Kosmos Albtraum Atombombe - 70 Jahre und kein Ende? Deutschland 2015 23.25 Mysterien des Weltalls Das Gottesteilchen Mit Morgan Freeman USA 2013 0.10 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 0.40 heute-journal 1.05 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008 1.50 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008 2.30 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008 3.15 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008 4.00 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010 4.45 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010 ________________________________________________________________ Freitag, 05.05. Beginnzeitkorrekturen: 22.25 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013 23.10 ZDF-History Deutschland, deine Schlager 23.55 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012 0.40 heute-journal 1.05 The true story of Madonna 1.50 Wacken - Der Film Deutschland 2013 2.35 Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland Deutschland 2016 3.20 Vinyl lebt! Die Rückkehr der Schallplatte Deutschland 2015 4.05 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012 4.50 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Woche 19/17 Montag, 08.05. Bitte Programmänderung beachten: 1.15 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte ZDF-History - Skandal! - Die großen Affären um 01.15 Uhr - entfällt!

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell