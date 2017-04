Mainz (ots) -

Woche 17/17 Mittwoch, 26.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 ZDFzeit Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck Deutschland 2016 7.05 ZDFzeit Wie viel Polizei braucht Deutschland? Deutschland 2017 7.50 Recht ohne Gesetz? Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz Deutschland 2016 8.35 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? 9.20 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016 9.55 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte 10.40 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016 11.25 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 12.10 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016 13.40 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006 14.25 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006 15.10 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte 15.50 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012 16.35 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte 17.20 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 18.05 ZDF-History Bilder, die Geschichte machten Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

