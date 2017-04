Mainz (ots) -

Woche 17/17 Dienstag, 25.04. Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: Beginnzeitkorrekturen: 6.05 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 6.50 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010 7.35 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 8.20 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 9.00 Mysterien des Weltalls Wird Sex aussterben? Mit Morgan Freeman USA 2013 9.50 Leschs Kosmos Bakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet auf Deutschland 2015 10.15 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 11.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 11.40 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 12.10 ZDF-History Die sieben größten Lügen der Geschichte Deutschland 2011 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 13.35 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013 14.20 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 15.05 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 15.50 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 16.35 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 17.20 Terra X Auf der Spur des Prussia-Schatzes Deutschland 2007 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _______________________________________________________________ Mittwoch, 26.04. Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 5.30 Mein Land, Dein Land Die leisen Musterschüler - Little Hanoi in Berlin Deutschland 2016 Deutsche Spuren in Russland um 05.30 Uhr - entfällt! Mein Land, Dein Land: Der Klang der Heimat um 06.15 Uhr - entfällt! 6.20 ZDFzeit Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck Deutschland 2016 7.05 ZDFzeit Wie viel Polizei braucht Deutschland? Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

