Woche 07/17 Samstag, 11.02. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.45 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 Tatort Wohnzimmer um 18.45 Uhr - entfällt! 19.30 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte 20.15 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2015 21.00 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier Deutschland 2015 21.45 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 22.25 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel 23.10 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sich Deutschland 2016 23.55 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung Endstation Davidwache um 00.40 Uhr - entfällt! 0.45 Recht ohne Gesetz? Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz Deutschland 2016 1.20 Brennpunkt Eisenbahnstraße Deutschland 2016 2.15 Jung im Knast Geburtstag hinter Gittern Deutschland 2016 3.00 Jung im Knast Das Recht des Stärkeren Deutschland 2016 3.45 Jung im Knast Blinde Wut Deutschland 2016 4.30 Jung im Knast Höchststrafe Deutschland 2016 -------------------------------------------------------------------- Sonntag, 12.02. Beginnzeitkorrekturen: 5.15 heute-show 5.50 Mythos Seidenstraße Von Venedig nach China Großbritannien 2015 6.35 Mythos Seidenstraße Sagenhaftes Samarkand Großbritannien 2015 7.20 Mythos Seidenstraße Persiens legendäre Karawanenstädte Großbritannien 2015 8.00 Wüstenträume Oman - Im Reich des Sultans Deutschland 2014 8.45 Street Food Spieße, Skorpione und eine deftige Suppe Thailand/China/Vietnam/Japan 2016 9.30 Street Food Burger, Burritos und ein dicker Braten USA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016 10.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 11.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 11.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 12.25 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 13.10 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 13.40 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes 14.20 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 20.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 21.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 21.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 22.25 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 23.10 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 23.55 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes 0.35 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes 1.20 Nero Retter Roms? Italien 2010 2.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 2.45 Moderne Wunder: Die Waffentechnik der Barbaren (weiter im Ablauf wie vorgesehen) --------------------------------------------------------------------- Montag, 13.02. Beginnzeitkorrekturen: 23.10 Geheimnisse der digitalen Revolution Siegeszug der Rechenmonster Deutschland 2016 23.50 Geheimnisse der digitalen Revolution PCs erobern die Welt Deutschland 2016 0.35 heute-journal 1.05 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936 Deutschland 2016 1.50 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 2.30 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 3.15 Hitlers Berlin Nazibauten in der Hauptstadt Deutschland 2007 4.00 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) --------------------------------------------------------------------- Dienstag, 14.02. Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrektur: 22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008 23.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008 23.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008 0.40 heute-journal 1.05 Krieg gegen den IS Die Welt und der islamistische Terror USA 2016 2.35 An vorderster Front - Krieg gegen den IS 3.35 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016 4.20 Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann Syrien 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) --------------------------------------------------------------------- Mittwoch, 15.02. Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrektur: 5.05 Der Anschlag auf Charlie Hebdo Tage des Terrors in Paris Großbritannien 2015 Karikaturen um 05.30 Uhr - entfällt! 5.50 Terror in Europa Chronik der islamistischen Anschläge USA 2016 6.35 Frankreich und der Terror Die Anschläge und ihre Folgen Frankreich 2016 7.20 Bomben in Brüssel Die Attentäter aus Molenbeek Belgien 2016 8.05 Streitfall Islam Deutschland und seine Muslime Deutschland 2016 8.50 Recht ohne Gesetz? Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz 9.35 ZDFzeit Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck Deutschland 2016 10.20 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte 11.05 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All 23.10 Mysterien des Weltalls Wann beginnt das Leben? Mit Morgan Freeman USA 2013 23.55 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013 0.40 Die Erkenntnisjäger Revolutionäre der Physik Deutschland 2014 1.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold 2.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß 2.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Angst und Schrecken 3.35 Revolutionäre der Wissenschaft Es werde Licht 4.20 Revolutionäre der Wissenschaft Die großen Fragen --------------------------------------------------------------------- Donnerstag, 16.02. Programmänderung: 19.30 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016 Kriminelle Karrieren - Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher um 19.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) --------------------------------------------------------------------- Freitag, 17.02. Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015 21.40 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015 22.25 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015 23.10 Top-Spione der Geschichte Sophie Potocka und Mata Hari Großbritannien 2015 23.50 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers Geheimcode 0.35 heute-journal 1.10 ZDF-History Vertrauter Feind - Nazis im Dienst der CIA Deutschland 2014 1.50 ZDF-History Die Fälscher - Die Dokumentation Deutschland 2013 2.30 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte 3.15 ZDF-History Die sieben größten Lügen der Geschichte Deutschland 2011 4.00 ZDF-History Magische Sätze des 20. Jahrhunderts Deutschland 2015 4.40 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015

