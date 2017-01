Mainz (ots) -

Woche 04/17 Donnerstag, 26.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF.reportage Die Elbphilharmonie Hamburgs Jahrhundertbauwerk Deutschland 2017 6.10 ZDF.reportage Schönheitskur für Queen Mary II Ein Kreuzfahrtschiff wird überholt Deutschland 2016 6.40 ZDF.reportage Hamburger Hafen - Zollkontrolle! Große Pötte, viele Verstecke Deutschland 2014 7.10 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn 7.50 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 8.40 Atemnot, Ausschlag, Lebensgefahr Allergien auf dem Vormarsch Deutschland 2016 9.20 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Deutschland 2016 10.55 Diesel im Blut Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 2016 11.40 Die Trucker Immer gegen die Uhr 12.20 Die Trucker Schwere Last auf Achse 13.05 Leschs Kosmos Geldgier - Wahnsinn mit Methode Deutschland 2015 13.40 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 14.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014 15.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 16.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 17.20 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 18.05 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 18.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 3.10 Deutschland, deine Marken Beck's Deutschland 2015 3.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016 4.40 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016

