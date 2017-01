Beck's wurde 1873 in Bremen gegründet. Heute gehört die Marke zu Anheuser-Busch InBev, dem größten Brauereikonzern der Welt Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Laura Heidrich" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Kaum eine Marke hat den Wandel vom regionalen Unternehmen zum globalen Großkonzern so konsequent verfolgt wie Beck's. Die vor 144 Jahren in Bremen gegründete Brauerei bildet heute das Herzstück des weltweit größten Brauereikonzerns. In der ZDFinfo-Reihe "Deutschland, deine Marken" ist am Freitag, 20. Januar 2017, 19.30 Uhr, erstmals der 45-minütige Film über den Werdegang der Biermarke von 1873 bis heute zu sehen.

Zuvor rückt um 18.45 Uhr in ZDFinfo eine Marke in den Blick, die man im In- und Ausland besonders stark mit Deutschland verbindet: die Automarke Mercedes, Statussymbol und Lebenseinstellung gleichermaßen.

Die Doku-Reihe "Deutschland, deine Marken" porträtiert deutsche Produkte, die den Alltag prägen. Der ZDFinfo-Doku-Abend über Produkte, die Geschichte schrieben, bietet am Freitag, 20. Januar 2017, von 18.00 Uhr bis 23.10 Uhr noch fünf weitere ZDF-Dokus über große Unternehmen: Los geht es um 18.00 Uhr mit der "Aldi-Story", und ab 20.15 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der vierteiligen Reihe "Deutschlands große Clans", die "Die Haribo-Story", "Die Tchibo-Story" (21.00 Uhr), "Die Oetker-Story" (21.45 Uhr) und "Die C&A-Story" (22.25 Uhr) enthält.

