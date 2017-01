Mainz (ots) -

Dienstag, 17.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Biermann (1976) Deutschland 2015 9.20 Rivalen der Geschichte Strauß und Wehner Deutschland 2015 10.05 Skandal! Politische Affären in Deutschland Der Fall Guttenberg (2011) Deutschland 2015 10.50 ZDF-History Gefallene Engel - Prominente Affären des 21. Jahrhunderts Deutschland 2013 11.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016 12.20 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte 13.05 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 13.50 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 14.20 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015 15.05 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015 15.50 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 16.35 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 17.20 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015 18.05 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Martin Luther bis Königin Luise Deutschland 2015 18.50 Geheimnisse der Weimarer Republik 1918-1923: Schwierige Geburt Deutschland 2015 19.35 Geheimnisse der Weimarer Republik 1924-1929: Schöner Schein Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.45 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014 22.30 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014 23.15 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 23.55 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.10 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010 1.55 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010 2.35 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 "Bekenntnisse eines Serienkillers - Die mörderischen Spahalski-Zwillinge" entfällt 3.20 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 "Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber" um 3.15 Uhr entfällt 4.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 "Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz" um 4.00 Uhr entfällt 4.45 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 "Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen" entfällt Mittwoch, 18.01. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 "Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch" entfällt 6.15 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie 7.00 ZDFzeit Verschwörung gegen die Freiheit (1) Big Brother und seine Helfer Deutschland 2014 7.45 ZDFzoom Verschwörung gegen die Freiheit (2) Big Brother im Weißen Haus Deutschland 2014 8.30 Die geheimen Staaten von Amerika Angriff auf die Privatsphäre USA/Deutschland 2014 9.15 Die geheimen Staaten von Amerika NSA - Operation Allmacht USA/Deutschland 2014 10.00 Die geheimen Staaten von Amerika Jagd auf die Whistleblower USA/Deutschland 2014 10.45 Whistleblower - Der Preis der Wahrheit Deutschland 2016 11.30 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 12.15 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahintersteckt Deutschland 2012 12.45 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn "Leschs Kosmos: Supermacht Wetter" um 13.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell