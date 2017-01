ZDFinfo, Programmänderung Mainz, 10. Januar 2017

Mainz (ots) -

Woche 02/17 Mittwoch, 11.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Der Axt-Mörder von Texas - Amerikas erster Serienkiller 5.50 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo 6.35 Die Waffen der Ermittler Was Leichen verraten 7.20 Leschs Kosmos Wolf im Schafspelz - Das Böse in uns Deutschland 2015 7.50 Falsche Fährten Kriminal-Irrtümer und ihre Folgen 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Das Krieger-Gen Der DNA-Code der Gewalt 9.20 Heißer Verdacht Mythos Jack the Ripper 10.05 Tod in St. Augustine Selbstmord oder Mord? 10.50 Der Axt-Mörder von Texas - Amerikas erster Serienkiller 11.35 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo 12.20 Im Todestrakt Douglas Feldman 13.05 Katastrophe im Sandsturm Der Massen-Unfall auf der A19 Deutschland 2013 13.50 Auch Mensch! Polizisten in Extremsituationen Einsatz am Unfallort Deutschland 2016 14.35 Die Crashtester - Unfallforscher ermitteln Deutschland 2016 15.20 Die Trucker Immer gegen die Uhr 16.05 Die Trucker Schwere Last auf Achse 16.50 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016 17.20 ZDFzeit Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck Deutschland 2016 18.05 Brennpunkt Eisenbahnstraße Deutschland 2016 18.50 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.10 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.05 Der Back-Rebell ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell