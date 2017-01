ZDFinfo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Corporate Desighn" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Fortsetzung der ZDFinfo-Reihe "Deutschlands Krieger - Die Bundeswehr und ihre Minister": Am Samstag, 14. Januar 2017, 19.30 Uhr, stehen erstmals die Filme über die Amtszeiten von Franz Josef Strauß, Gerhard Stoltenberg und Rudolf Scharping auf dem Programm.

Los geht es mit dem Polterer und Polarisierer: Franz Josef Strauß' hitziger Charakter sollte die Nation spalten. Doch die Bundeswehr schmiedete er in ihren Anfangsjahren zunächst zusammen, als der Wiederbewaffnung nach Kriegsende noch Ablehnung entgegenschlug. Von 1956 bis 1962 war Strauß im Amt - aufgrund der "Spiegel-Affäre" musste er zurücktreten. Anschließend ab 20.15 Uhr rückt in ZDFinfo Gerhard Stoltenberg in den Blick, der in den Wendejahren von 1989 bis 1992 auf der Hardthöhe amtierte. In Stoltenbergs Amtszeit verlor die Bundeswehr alte Feinde und gewann neue Freunde. In der dritten neuen Folge geht es ab 21.00 Uhr um die Jahre 1998 bis 2002, in denen der sozialdemokratische Verteidigungsminister Rudolf Scharping die Bundeswehr in den Kosovo-Krieg führte. Bereits in der Amtszeit seines Vorgängers Volker Rühe war die Bundeswehr über Beteiligungen an UN-Missionen in Somalia und Kambodscha oder am NATO-Einsatz im Bosnien-Krieg neu ausgerichtet worden. Unter Scharping wurde die Truppe noch entschiedener zu einer Armee im Auslandseinsatz.

Die ZDFinfo-Reihe "Deutschlands Krieger" über die Geschichte der Bundeswehr porträtiert sechs Verteidigungsminister und die speziellen Anforderungen ihrer Amtszeit. Die ersten drei Folgen über die Amtszeiten von Helmut Schmidt, Manfred Wörner und Karl-Theodor zu Guttenberg waren erstmals am 30. November 2016 in ZDFinfo zu sehen. Am Freitag, 20. Januar 2017, sendet ZDFinfo von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr erneut die Folgen über Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt, Gerhard Stoltenberg und Rudolf Scharping, am Freitag, 27. Januar 2017, 20.15 Uhr, erneut die Folge über Manfred Wörner.

