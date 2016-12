Mainz (ots) -

Woche 01/17 Montag, 02.01. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 ZDF-History: Die zwei Leben der Grace Kelly um 5.45 Uhr - entfällt! 6.30 ZDF-History Elly Beinhorn - Die Dokumentation 7.15 Silicon Valley Die Geschichte der "Fairchild Eight" USA 2013 7.55 Silicon Valley Vom Halbleiter zum Mikroprozessor USA 2013 8.45 Die Facebook-Story Mark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook 9.25 Die Scheinwelt von Facebook & Co. Das Geschäft mit gekauften Likes 10.10 Generation Like Teenager in Sozialen Netzwerken USA 2016 10.55 DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam? Großbritannien 2014 11.40 Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 13.25 Hacker, Freaks und Funktionäre Der Chaos Computer Club Deutschland 2016 14.10 Videospiele - Revolution einer Generation Schweiz 2015 14.50 Atari: Game Over Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie 15.40 World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels Deutschland 2015 16.25 Hasskommentare und falsche Likes Manipulation im Netz 17.10 Game of Drones Die Multicopter-Revolution Deutschland 2016 17.55 Schöne neue Welt Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt Deutschland/USA 2016 18.55 Die Microsoft-Story Computerpionier Bill Gates Deutschland 2012 19.35 Die Facebook-Story Mark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook 20.20 Weltmacht Google Wie ein Konzern unser Leben beeinflusst Deutschland 2015 21.05 Killerspiele Der Streit beginnt Deutschland 2016 21.50 Killerspiele Der Streit eskaliert Deutschland 2016 22.30 DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam? Großbritannien 2014 23.15 Game of Drones Die Multicopter-Revolution Deutschland 2016 23.55 Ich weiß, wer du bist Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft 0.40 Schöne neue Welt Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt Deutschland/USA 2016 1.40 Die Roboter-Revolution Wie Computer uns arbeitslos machen Großbritannien 2015 2.10 Silicon Valley Die Geschichte der "Fairchild Eight" USA 2013 2.50 Videospiele - Revolution einer Generation Schweiz 2015 3.35 Atari: Game Over Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie 4.20 Rebellen im Internet Die Anonymous-Story USA 2012

