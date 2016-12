ZDFinfo 2016 weiter auf Wachstumskurs

ZDFinfo-Logo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - ZDFinfo setzt 2016 seinen Wachstumskurs fort und legt gegenüber 2015 um 0,2 Prozent zu. Der Sender erreicht sowohl bei den Zuschauern gesamt als auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Bei den 30- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil von 1,2 Prozent im Jahr 2015 auf jetzt 1,5 Prozent.

ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "ZDFinfo ist gemeinsam mit ZDFneo für die Zukunft der ZDF-Familie von entscheidender Bedeutung. Mit seinen herausragenden Dokumentationen erreicht der Sender ein junges Publikum, das sonst nur wenig öffentlich-rechtliche Programme schaut."

Insgesamt hat ZDFinfo in diesem Jahr 230 Auftragsproduktionen und 500 internationale Dokumentationen als deutsche Erstaufführungen gezeigt. "Damit ist ZDFinfo auch für die Produzenten in Deutschland ein wichtiger Player geworden", sagt Senderchef Robert Bachem.

Mit mehrteiligen Doku-Reihen hat ZDFinfo 2016 gepunktet. Die Reihe "Geheimnisse der Digitalen Revolution" erzielte in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 1,4 Prozent. In sechs Folgen zeichnet die Doku-Reihe die Geschichte der Digitalisierung von der Erfindung der ersten Computer bis heute nach. Zwei der drei in diesem Jahr gesendeten Filme aus der Reihe "Deutschlands Krieger" lagen unter den fünf am besten eingeschalteten Dokumentationen in ZDFinfo. Der Film über Manfred Wörner erreichte mit 460.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,5 Prozent Platz 3. Die Folge über Karl-Theodor zu Guttenberg liegt mit 450.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,7 Prozent auf dem fünften Platz. Die nächsten Folgen über Franz Josef Strauß, Gerhard Stoltenberg und Rudolf Scharping werden am Samstag, 14. Januar 2017, ab 18.45 Uhr ausgestrahlt. Die Reihe "Geheimnisse der Weimarer Republik" kam auf einen Markanteil von 1,1 Prozent. Die achtteilige internationale Koproduktion "Geheimes Kuba" 1,0 Prozent. Eine Wiederholung zwei Tage nach Fidel Castros Tod erreichte einen Marktanteil von 1,1 Prozent.

ZDFinfo wird seine hochwertigen Dokumentations-Angebote aus den Bereichen Zeitgeschichte, Politik und Wissen weiter ausbauen. Bachem: "Wir bieten unseren Zuschauern im kommenden Jahr neue zwölfteilige Reihen an. Themen sind die Geschichte Amerikas und die Geschichte des Kommunismus. Spannende Vermittlung von Wissen gibt es außerdem mit neuen Staffeln der Erfolgsreihe 'Mysterien des Weltalls' mit Morgan Freeman. Auch die Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen US-Sender PBS wird fortgesetzt. Die politische Dokumentationen der Reihe 'Frontline' sind auch 2017 bei uns im Programm."

