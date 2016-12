Mainz (ots) -

Woche 49/16 Donnerstag, 08.12. Bitte Beginnzeikorrektur beachten: 11.55 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 22.25 Die geheimen Staaten von Amerika Jagd auf die Whistleblower USA/Deutschland 2014 23.10 We Steal Secrets: Die WikiLeaks Geschichte USA 2013 ( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 4.10 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015 4.55 Geheimes Kuba Sklaverei und Freiheitskampf Deutschland 2015 Woche 49/16 Freitag, 09.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Frontal 21-Dokumentation Die Kölner Silvesternacht Was geschah und was folgte Film von Ina Baltes, Ralph Goldmann, Andreas Halbach und Katja Nellissen Deutschland 2016 8.50 ZDFzeit Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.20 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 ( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 20.55 Das Geheimnis der Mumie - Der verschollene König ( weiterer Ablauf ab 21.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.30 Die Welt der Antike Griechische Mythologie 3.15 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große ( weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 50/16 Samstag, 10.12. Bitte Programmänderung beachten: 10.00 Der einsame Killer - Der Fall Patrick Mackay Großbritannien 2015 "Mördern auf der Spur: Wenn Ehemänner morden" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 21.00 ZDFzeit Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Der große Faktencheck Deutschland 2016 "Szene Deutschland - Unter Hooligans" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sich Deutschland 2016 23.10 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? 23.55 Die Tote im Gefrierschrank - Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014 0.35 Fatale Freundschaft - Der Fall Stacey Mackie Großbritannien 2014 1.15 Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen Großbritannien 2013 2.00 Bekenntnisse eines Serienkillers Bei Gelegenheit Mord Frankreich 2011 2.45 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011 3.25 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 4.10 Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber Großbritannien 2013 4.55 heute-show Woche 50/16 Sonntag, 11.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.45 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe 22.25 Tödliches Manöver - Das Drama vor dem D-Day 23.05 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Dezember 1944 Deutschland 2014 23.50 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Januar 1945 Deutschland 2014 0.35 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945 Deutschland 2014 1.20 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945 Deutschland 2014 2.05 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945 Deutschland 2014 2.50 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945 Deutschland 2014 3.35 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juni 1945 Deutschland 2014 4.20 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945 Deutschland 2014 Woche 50/16 Montag, 12.12. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.05 Spuren des Krieges Normandie 1944 ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010 23.05 Mysterien des Weltalls Wiederauferstehung Mit Morgan Freeman USA 2010 23.55 Mysterien des Weltalls Wer sind wir wirklich? Mit Morgan Freeman USA 2010 0.40 Leschs Kosmos Die Konfrontation mit dem Fremden Deutschland 2016 1.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien 1.50 Die Australien-Saga Ureinwohner und Sträflinge 2.35 Die Australien-Saga Goldgräber und Rebellen 3.20 Die Australien-Saga Banditen und Arbeiter 4.00 Die Australien-Saga Soldaten und Pioniere ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 50/16 Dienstag, 13.12. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 Die ersten Briten - Kampf ums Überleben Großbritannien 2015 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Die Briten Die Schatzinsel Großbritannien 2012 9.10 Die Briten Im Namen des Volkes Großbritannien 2012 9.55 Die Briten Revolution Großbritannien 2012 10.40 Die Briten Schmutzige Geschäfte Großbritannien 2012 11.20 Die Briten Die Eroberung der Meere Großbritannien 2012 12.05 Die Briten Der Aufstieg der Städte Großbritannien 2012 12.50 Die Briten Der Kampf um den Frieden Großbritannien 2012 13.35 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 "Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee" um 13.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016 23.10 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter 23.50 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru 0.35 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 1.35 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 2.30 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 3.15 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 4.00 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (1) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 50/16 Mittwoch, 14.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? 23.10 Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland Deutschland 2016 23.55 Szene Deutschland - Unter Hooligans mit Sascha Bisley 0.40 Der satirische Jahresrückblick 2016 1.05 Whistleblower - Der Preis der Wahrheit Deutschland 2016 1.50 We Steal Secrets: Die WikiLeaks Geschichte USA 2013 3.55 Rebellen im Internet Die Anonymous-Story USA 2012 4.55 Die geheimen Staaten von Amerika Angriff auf die Privatsphäre USA/Deutschland 2014 Woche 50/16 Donnerstag, 15.12. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 "Leschs Kosmos: Albtraum Fliegen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 23.10 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub 23.55 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii 0.40 Leschs Kosmos Bakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet auf Deutschland 2015 1.05 Terra X Das Geheimnis der Eiszeitjäger Deutschland 2009 1.50 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008 2.35 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 3.15 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 4.00 Terra X Schätze aus dem Eis ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 50/16 Freitag, 16.12. Bitte Programmänderung beachten: 8.00 Frontal 21 Deutschland 2016 "Die Kölner Silvesternacht - Was geschah und was folgte" entfällt Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Des Kaisers Ewige Armeen - Die Terrakotta-Krieger 22.25 Mythos Dschingis Khan Die Suche nach dem verborgenen Grab 23.10 Ninja - Japans Schattenkrieger 23.55 ZDF-History Die letzte Samurai-Kriegerin Deutschland 2015 0.40 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013 1.20 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013 2.00 Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston Kanada 2013 2.45 Katastrophen, die Geschichte machten Der unbekannte Vulkanausbruch Kanada 2013 3.25 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 4.10 Katastrophen, die Geschichte machten Die Entscheidungsschlacht von Moskau Kanada 2013 4.50 Mein Bruder, der Terrorist Großbritannien 2011 Woche 01/17 Sonntag, 01.01. Bitte Programmänderung beachten: 21.00 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 "ZDF-History: Aus heiterem Himmel - Als die Natur Geschichte machte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell