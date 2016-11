Mainz (ots) -

Woche 46/16 Samstag, 12.11. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.00 World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels Deutschland 2015 5.45 Atari: Game Over Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie 6.30 Videospiele - Revolution einer Generation Schweiz 2015 Nintendo-Story um 07.00 Uhr - entfällt! 7.15 Killerspiele Der Streit beginnt Deutschland 2016 7.55 Killerspiele Der Streit eskaliert Deutschland 2016 8.40 Killerspiele Virtual Reality und neuer Streit Deutschland 2016 9.25 Schöne neue Welt Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt Deutschland/USA 2016 10.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.25 Mythen-Jäger Himmlers Suche nach Atlantis Großbritannien 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 23.10 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 23.55 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 2014 0.40 Mythen-Jäger Die Sintflut Großbritannien 2014 1.25 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014 2.05 Terra X Dracula - Die wahre Geschichte der Vampire Deutschland 2013 2.50 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 3.35 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ___________________________________________________________________ Sonntag, 13.11. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 5.05 heute-show 5.40 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 6.25 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 7.10 ZDFzoom Die Lebensversicherungsfalle Reiche Konzerne - enttäuschte Kunden Deutschland 2016 7.35 Der WISO Oma-Trick Abzocker in der Falle Deutschland 2013 8.20 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014 9.05 ZDF.reportage (30 min) Tatort Wohnzimmer Einbruchsermittler auf Spurensuche Deutschland 2016 Tatort Wohnzimmer (45 min) um 09.00 Uhr - entfällt! 9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.35 ZDF.reportage Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2015 10.05 Mythos Mond - Von der Steinzeit bis Kopernikus 10.50 Mythos Mond - Aufbruch ins All 11.35 Das größte Abenteuer der Menschheit Geheimnisse des Apollo-Programms Deutschland 2015 12.15 Space Shuttle Ein amerikanischer Traum Deutschland 2012 13.00 Space Shuttle Der Weg zur Raumstation Deutschland 2012 13.45 Meteoritenjagd Feuerbälle aus dem All 14.25 Weltraumspione - Kalter Krieg im All USA 2010 15.10 Baikonur - Die Eroberung des Weltraums Russlands Tor ins All Deutschland 2014 16.00 Kosmonauten - Helden im All Sputnik und Gagarin Großbritannien 2014 16.45 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014 17.30 Teures Abenteuer im All - die ISS Deutschland 2014 18.10 Hubble in Not Wie rettet man ein Weltraum-Teleskop? 18.55 ALMA - Das Superteleskop in der Atacama-Wüste Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.00 Mysterien des Weltalls Lebt das Universum? Mit Morgan Freeman USA 2010 21.40 Mysterien des Weltalls Schwarze Löcher Mit Morgan Freeman USA 2010 22.25 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 23.10 Mysterien des Weltalls Wer sind wir wirklich? Mit Morgan Freeman USA 2010 23.55 Mysterien des Weltalls Sind wir allein? Mit Morgan Freeman USA 2010 0.35 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010 1.20 Mysterien des Weltalls Gibt es Paralleluniversen? Mit Morgan Freeman USA 2010 2.05 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie 2.50 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze 3.30 Hubble in Not Wie rettet man ein Weltraum-Teleskop? 4.15 ALMA - Das Superteleskop in der Atacama-Wüste Deutschland 2015 ___________________________________________________________________ Montag, 14.11. Beginnzeitkorrekturen: 22.25 ALMA - Das Superteleskop in der Atacama-Wüste Deutschland 2015 23.10 Hubble in Not Wie rettet man ein Weltraum-Teleskop? 23.55 Mysterien der Menschheit Geheimnisvolle UFOs 0.35 heute-journal 1.05 Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten Kampf vor dem Skagerrak Großbritannien 2015 1.50 Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten U-Boot-Krieg in der Nordsee Großbritannien 2015 2.30 ZDFzeit Weltenbrand Sündenfall 3.15 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer 4.00 ZDFzeit Weltenbrand Völkerschlacht ___________________________________________________________________ Dienstag, 15.11. Programmänderung: 16.00 ZDF-History Queen Victorias Kinder Deutschland 2013 ZDF-History: Die zwei Leben der Crace Kelly um 16.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 ZDF-History Die großen Verführer Deutschland 2013 22.25 ZDF-History Rosenkriege - Wenn aus Liebe Hass wird Deutschland 2012 23.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 23.50 Alfred Kinsey - Der Sex-Pionier 0.35 Mythen-Jäger Die Gebeine der Johanna von Orléans Großbritannien 2013 1.20 Mysterien des Mittelalters Der Ritter von St. Bees 2.00 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle 2.45 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle 3.30 Burgen - Monumente der Macht Ordensfestung Marienburg (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ Mittwoch, 16.11. Programmänderung: 14.30 Überführt - Der Bandenboss Hadida mit Joe Bausch Deutschland 2016 Mördern auf der Spur - Wenn Ehemänner morden - um 14.30 Uhr entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.45 Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann Syrien 2016 22.25 An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS Irak 2016 23.10 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016 23.55 Terror im Namen Allahs Der unheimliche Aufstieg des IS Syrien/Irak 2014 Irak - Amerikas gescheiterte Mission um 00.00 Uhr - entfällt! 0.40 heute-journal 1.05 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 1.55 Der Fall Rupp - Ein deutscher Justizskandal 2.35 Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen Großbritannien 2013 3.15 Mörder in Schwarz - Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015 4.00 Mord aus Eifersucht - Der Fall Jane Andrews Großbritannien 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ Donnerstag, 17.11. Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 23.10 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 23.55 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses 0.35 heute-journal 1.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der verkaufte Fußball Deutschland 2016 1.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016 2.30 Skandal! Politische Affären in Deutschland Der Fall Guttenberg (2011) Deutschland 2015 3.15 ZDF-History Skandal! - Die großen Affären 3.55 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte 4.40 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013 _____________________________________________________________________ Freitag, 18.11. Programmänderung: 15.00 ZDF-History Die Frauen des 20. Juli 1944 Stauffenberg - Die wahre Geschichte um 15.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg Operation Donnerschlag 23.10 Als der Krieg nach Deutschland kam Der Weg nach Köln Deutschland 2005 23.55 Als der Krieg nach Deutschland kam Über den Rhein Deutschland 2005 0.45 heute-journal 1.10 Als der Krieg nach Deutschland kam Die Befreiung der Lager Deutschland 2005 1.55 Als der Krieg nach Deutschland kam Das Treffen an der Elbe Deutschland 2005 2.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - August 1944 Deutschland 2014 3.25 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - September 1944 4.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Oktober 1944 Deutschland 2014 4.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - November 1944 Deutschland 2014

