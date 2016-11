Mainz (ots) -

Woche 45/16 Dienstag, 08.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.05 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016 9.50 US- Wahl 2016 Barack Obama - die unvollendete Präsidentschaft USA 2016 10.35 ZDF-History Hillary - Der Weg zur Macht Deutschland 2016 11.15 ZDFzoom USA - Die gekaufte Demokratie? USA - Die gekaufte Demokratie? USA 2016 12.05 Like or Dislike? Youtuber Dner im US-Wahlkampf USA 2016 12.50 "Wethepeople" Clinton oder Trump - Amerika hat die Wahl 13.30 ZDF-History Die zwei Leben des Helmut Schmidt Deutschland 2016 14.20 1914 - Die Welt im Krieg Soldaten aus den Kolonien 15.00 1914 - Die Welt im Krieg Unter fremder Flagge 15.50 Heimatfront Die Berliner und der Erste Weltkrieg Deutschland 2013 16.35 ZDF-History Stimmen aus der Hölle - Verdun 1916 Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell