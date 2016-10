Mainz (ots) -

Woche 41/16 Freitag, 14.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Krieger aus dem Nebel - Das Geheimnis der Wolkenmenschen USA 2008 6.15 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 7.00 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 7.45 forum am freitag 7.55 An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS Irak 2016 8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.45 Der Kampf um Aleppo - Überleben in den Trümmern Syrien 2016 9.10 Kein Weg nach Europa Die Balkanroute ein Jahr danach Deutschland 2016 9.45 Obama at War Amerika und der Syrien-Krieg USA 2015 10.25 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016 11.10 ZDFzoom Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016 11.40 ZDFzoom Dschihad in Europa Warum die Terrorgefahr wächst Deutschland 2016 12.10 Tempel der Menschenopfer Chavín de Huántar Chile 2016 12.55 Karthagos vergessene Krieger 13.40 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 14.25 Die Legende der Kristallschädel - Relikt oder Fälschung? Großbritannien 2008 15.05 Krieger aus dem Nebel - Das Geheimnis der Wolkenmenschen USA 2008 15.55 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 16.35 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Deutschland 2016 17.20 China - der wankende Riese Der Börsencrash und seine Folgen Deutschland 2015 18.05 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 2015 18.50 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.00 Mythos Wellington - Der Held von Waterloo Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 21.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.20 Der Hundertjährige Krieg Streit um Frankreichs Thron Großbritannien 2013 ( weiterer Ablauf ab 2.05 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell