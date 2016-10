Mainz (ots) -

Woche 41/16 Donnerstag, 13.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.00 SOS auf See - Proben für den Ernstfall Deutschland 2015 Helicopter Heroes Down Under um 11.00 Uhr - entfällt! 11.45 Die geheime Welt der Ozeane Golf von Kalifornien 12.25 Die geheime Welt der Ozeane Mittelmeer 13.15 Die geheime Welt der Ozeane Atlantik 13.55 Die geheime Welt der Ozeane Indischer Ozean 14.45 Die geheime Welt der Ozeane Afrikanische Ostküste 15.25 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht 16.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Angst und Schrecken 17.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Das Bild der Welt 18.20 Leschs Kosmos Die Macht der Musik Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Woche 42/16 Samstag, 15.10. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.00 Napoleon und die Deutschen Der Verlierer 5.45 15 Minutes of Fame: #LonelyGirl Deutschland 2016 5.55 Minutes of Fame Harlem Shake, IceBucketChallenge und Grumpy Cat Deutschland 2015 6.40 Minutes of Fame Numa Numa Guy, Selfies und Kim Jong Il Deutschland 2015 7.20 Minutes of Fame David after Dentist, Daym Drops und Diva Kid Deutschland 2015 8.05 Minutes of Fame Notes of Berlin, Mainzer Tür, #landesverrat Deutschland 2015 8.45 Minutes of Fame Evolution der GIFs, New Year in Manchester, Hot Dog Legs Deutschland 2016 9.30 15 Minutes of Fame: Streisand-Effekt Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby 23.10 Der Heilige Krieg Die Türken vor Wien Deutschland 2011 23.55 Der Heilige Krieg Kreuzzug nach Jerusalem 0.40 Der Silberberg 1.20 Britanniens Burgen: Instrumente der Macht Großbritannien 2014 2.05 Britanniens Burgen: Festungen des Bürgerkriegs Großbritannien 2014 2.50 Britanniens Burgen: Ruinen der Romantik Großbritannien 2014 3.35 Kathedralen - Superbauten des Mittelalters USA 2014 4.20 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby ________________________________________________________________ Sonntag, 16.10. neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 19.40 heute-show 20.15 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik 20.55 Die Pioniere Amerikas Zeitenwende 21.40 Geheimnisse der Geschichte - Der andere Abraham Lincoln USA 2009 22.25 Geheimnisse der Geschichte - J. Edgar Hoover 23.10 Die geheimen Staaten von Amerika Angriff auf die Privatsphäre USA/Deutschland 2014 23.55 Die geheimen Staaten von Amerika NSA - Operation Allmacht USA/Deutschland 2014 0.40 Die geheimen Staaten von Amerika Jagd auf die Whistleblower USA/Deutschland 2014 1.20 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 2.05 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015 2.50 Das Azorian-Projekt - Das Geheimnis von U-Boot K129 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________________ Montag, 17.10. Programmänderung und neue Beginnzeit: 9.45 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Deutschland 2016 Schwere Fracht für harte Jungs um 9.45 Uhr - entfällt! 10.30 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen 22.25 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen 23.10 Geheimnis Mensch Alleine im All? Großbritannien 2014 23.55 Geheimnis Mensch Die Zukunft Großbritannien 2014 0.35 heute-journal 1.00 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru 1.45 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 ZDF Expedition: Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa um 02.00 Uhr - entfällt! 2.30 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 3.10 Schätze des alten Ägypten Das Geheimnis der großen Pyramide 3.55 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 4.40 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 ZDF Expedition: Versunkene Metropolen Operation Piramesse - um 04.45 Uhr - entfällt! _____________________________________________________________________ Dienstag, 18.10. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 5.20 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 6.05 Mysterien der Geschichte Das Bernsteinzimmer USA 2010 6.50 Mieten, streiten, klagen - Zoff unter deutschen Dächern Deutschland 2015 7.30 ZDFzoom Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt Von Leerstand bis Luxusmieten Deutschland 2016 8.00 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 2015 8.45 ZDF.reportage Miet-Wahnsinn in Deutschland Ist Wohnen unbezahlbar? Deutschland 2016 9.15 ZDFzeit Der große Baumarkt-Test Das Beste für Haus und Garten? Deutschland 2014 10.00 WISO plus Besser wohnen, besser leben Deutschland 2016 10.45 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014 11.30 Mysterien der Geschichte Das Bernsteinzimmer USA 2010 12.15 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 13.00 Schätze des alten Ägypten Das Geheimnis der großen Pyramide 13.45 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 14.30 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 ZDF Expedition: Versunkene Metropolen Operation Piramesse - um 14.45 Uhr - entfällt! 15.10 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 15.55 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 ZDF Expedition: Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa um 15.45 Uhr - entfällt! 16.30 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 23.55 Stalins Elite-Kämpferinnen Deutschland 2014 0.40 heute-journal 1.05 ZDF-History Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation Deutschland 2014 1.50 Berlin Berlin Die Spione 2.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 3.20 ZDF-History Reagans geheime Krieger Deutschland 2015 4.00 ZDF-History Vertrauter Feind - Nazis im Dienst der CIA Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________________ Mittwoch, 19.10. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 13.35 ZDF-History Reagans geheime Krieger Deutschland 2015 ZDF-History: Vertrauter Feind um 13.45 Uhr - entfällt! 14.20 ZDF-History Mythos Fremdenlegion - Deutsche in Frankreichs Diensten 15.00 Leschs Kosmos Die Konfrontation mit dem Fremden Deutschland 2016 15.30 ZDF.reportage Kein Weg nach Europa Die Balkanroute ein Jahr danach Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ Donnerstag, 20.10. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 16.15 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 17.00 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 17.45 Tschernobyl 86 - Deutschland und der GAU Geschichte treffen Deutschland 2016 Leschs Kosmos: Auf Droge um 18.15 Uhr - entfällt! 18.30 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010 22.25 Mysterien des Weltalls Wiederauferstehung Mit Morgan Freeman USA 2010 23.10 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 23.50 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 0.35 heute-journal 1.00 Napoleon - Die wahre Geschichte Vom Helden zum Verbannten Großbritannien 2014 1.45 Mythos Wellington - Der Held von Waterloo Großbritannien 2015 2.30 Spuren des Krieges Waterloo 1815 Frankreich 2014 3.10 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918 3.55 Spuren des Krieges Normandie 1944 4.40 Der Hundertjährige Krieg Streit um Frankreichs Thron Großbritannien 2013 _____________________________________________________________________ Freitag, 21.10. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 7.30 forum am freitag 7.45 makro: China im Umbruch Deutschland 2016 8.15 Chinas Macht auf dem Meer Deutschland 2015 9.00 China - der wankende Riese Der Börsencrash und seine Folgen Deutschland 2015 9.45 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 2015 10.30 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015 11.15 So tickt China Das schnelle Geld Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Geheimnisse der Weimarer Republik 1929-1933: Der Weg in den Abgrund Deutschland 2015 22.25 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014 23.10 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014 23.55 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014 0.35 heute-journal 1.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010 1.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010 2.30 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010 3.15 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010 4.00 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 4.40 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016

