Woche 41/16 Donnerstag, 13.10. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.40 AfD - Wie aus Wut Politik wird Leschs Kosmos: Auf Droge um 23.40 Uhr - entfällt! 0.25 Hassbürger - Zwischen Protest und Extremismus Deutschland 2016 Leschs Kosmos: Burnout um 00.10 Uhr - entfällt! 1.10 Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? Deutschland 2016 2.40 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 Die Legende der Kristallschädel um 03.15 Uhr - entfällt! 3.20 Karthagos vergessene Krieger 4.05 Tempel der Menschenopfer Chavín de Huantár Chile 2016 Mythos Stonehenge um 04.40 Uhr - entfällt! 4.50 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 ______________________________________________________________ Freitag, 14.10. Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 7.50 An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS Irak 2016 Auslandjournal um 07.50 Uhr - entfällt! 15 Minutes of Fame: Streisand-Effekt um 08.20 Uhr - entfällt! 8.35 Der Kampf um Aleppo - Überleben in den Trümmern Syrien 2016 Minutes of Fame: Evolution der I´GIFs um 8.35 Uhr - entfällt! 9.05 Kein Weg nach Europa Die Balkanroute ein Jahr danach Deutschland 2016 Ich weiß, wer du bist um 09.15 Uhr - entfällt! 9.35 Obama at War Amerika und der Syrien-Krieg USA 2015 Hacker, Freaks und Funktionäre um 10.00 Uhr - entfällt! 10.20 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016 Rebellen im Internet um 10.45 Uhr - entfällt! 11.05 ZDFzoom Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016 11.35 ZDFzoom Dschihad in Europa Warum die Terrorgefahr wächst Deutschland 2016 15 Minutes of Fame: Chavin de Huantàr um 11.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

