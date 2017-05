Mainz (ots) -

Woche 18/17 Donnerstag, 04.05. Bitte Zeitkorrektur beachten: 23.20 Orange is the New Black Hühnerjagd Free-TV-Premiere 0.15 Orange is the New Black Gefängnispolitik Free-TV-Premiere 1.10 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (von 22.15 Uhr) 1.55 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 1.5.2017) 2.25 Luther Folge 1 (vom 2.5.2017) 3.20 Luther Folge 2 (vom 2.5.2017) 4.10 Neu im Kino 4.15 Kuttner plus Zwei Gäste: Jürgen Trittin und Katharina Schüttler (vom 30.4.2015) 4.45 The Killer Inside Verweigerung der Aussage (vom 01.05.2017) 5.30 The Killer Inside -6.20 Mea Culpa (vom 1.5.2017)

