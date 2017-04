Mainz (ots) -

Woche 17/17 Dienstag, 25.04. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Code 37 Sexsüchtig (vom 5.3.2014) Hannah Maes Veerle Baetens Bob De Groof Michael Pas Charles Ruiters Marc Lauwrys Kevin Desmet Gilles De Schrijver Koen Verberk Geert Van Rampelberg Robert Maes Carry Goossens Mark Vermaelen Ben Segers Kurt Maeschalck Adriaan Van den Hoof Kristien Devadder Kadèr Gürbüz Luc Nys Robbie Cleiren und andere Buch: Hola Guapa Regie: Jakob Verbruggen Belgien 2009 23.15 Arne Dahl: Misterioso Nach dem gleichnamigen Roman Kerstin Holm Malin Arvidsson Jenny Hultin Irene Lindh Viggo Norlander Claes Ljungmark Paul Hjelm Shanti Roney Gunnar Nyberg Magnus Samuelsson Jorge Chavez Matias Varela Aarto Söderstedt Niklas Åkerfelt Dan Mörner Mats Blomgren Cilla Hjelm Frida Hallgren Brynolf Svenhagen Claes Hartelius Polizist Staffan Kihlbom Thor Tova Hjelm Ebba Ribbing Cleaner Cesar Sarachu Niklas Grundström Oskar Thunberg und andere Musik: Niko Röhlcke Kamera: Trolle Davidson Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Regie: Harald Hamrell Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International in Koproduktion mit SVT, ZDF, Network Movie, ZDF Enter- prises, Filmregion Stockholm-Mälar- dalen, Nordisk Film Produktion in Zusammenarbeit mit YLE, TV2 AS Schweden/Deutschland 2012 ............................ 2.55 Sleepless Night - Nacht der Vergeltung (Nuit blanche) 4.30 Gätjens großes Kino Deutschland 2017 4.40 Terra Xpress Wetterjäger in Deutschland (vom 7.3.2017) (Die Sendung "Jordskott - Die Rache des Waldes" und "Ray Donovan" von 23.30 Uhr und 0.15 Uhr wurden auf Freitag, 28.04.2017 verschoben. Weiterer Ablauf ab 5.10 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 28.04. Bitte Programmänderung beachten: 0.40 Ray Donovan Wie gewonnen, so zerronnen Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 25.4.2017) 1.25 Ray Donovan Eine sehr kurze Geschichte Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 25.4.2017) 2.20 Jordskott - Die Rache des Waldes Teil 3 (Text und weitere Angaben s. 25.4.2017) 3.20 Inspector Banks Im Sommer des Todes Nach dem Roman "Piece of my Heart" von Peter Robinson (von 20.15 Uhr) 4.50 Neu im Kino "Happy Burnout" von André Erkau 4.55 The Coroner Sprung in den Tod (von 21.45 Uhr) 5.40 The Coroner -6.25 Erbgut (von 22.30 Uhr) (Die Sendungen "Nordlicht - Mörder ohne Reue" um 0.40 Uhr und 1.25 Uhr sowie "Der Alte" entfallen.) Woche 18/17 Samstag, 29.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.25 Terra Xpress Die fiesen Tricks der Tiere mit Dirk Steffens (vom 23.11.2013) (Die Sendung "Wie Elefanten denken" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.55 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 02.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Code 37 Sehen und gesehen werden (vom 5.3.2014) Hannah Maes Veerle Baetens Bob De Groof Michael Pas Charles Ruiters Marc Lauwrys Kevin Desmet Gilles De Schrijver Koen Verberk Geert Van Rampelberg Robert Maes Carry Goossens Mark Vermaelen Ben Segers Deborah Verlinden Sura Dohnke Evi Eline De Munck Filip Mariën Sven De Ridder und andere Buch: Hola Guapa Regie: Jakob Verbruggen Belgien 2009 23.15 Arne Dahl: Böses Blut Nach dem gleichnamigen Roman Kerstin Holm Malin Arvidsson Jenny Hultin Irene Lindh Viggo Norlander Claes Ljungmark Paul Hjelm Shanti Roney Gunnar Nyberg Magnus Samuelsson Jorge Chavez Matias Varela Aarto Söderstedt Niklas Åkerfelt Dan Mörner Mats Blomgren Cilla Hjelm Frida Hallgren Danne Hjelm Bisse Unger Justine Lindberger Källa Bie und andere Musik: Niko Röhlcke Kamera: Andréas Lennartsson Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Regie: Mani Maserrat Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International in Koproduktion mit SVT, ZDF, Network Movie, ZDF Enter- prises, Filmregion Stockholm-Mälar- dalen, Nordisk Film Produktion in Zusammenarbeit mit YLE, TV2 AS Schweden/Deutschland 2012 1.05 Luther Folge 1 (vom 5.9.2011) 2.00 Luther Folge 2 (vom 5.9.2011) 2.50 Neu im Kino "Sieben Minuten nach Mitternacht" von J. A. Bayona 2.55 Die Spur der Jäger (Jägarna) 4.45 Gätjens großes Kino (Die Sendungen "Jordskott - Die Rache des Waldes" und "Ray Donovan" um 23.20 Uhr und 0.15 Uhr wurden auf Freitag, 05.05.2017 verschoben; "Herr Eppert sucht Streit - XXS" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.05 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 05.05. Bitte Programmänderung beachten: 1.00 Ray Donovan In der Wand Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 2.5.2017) 1.50 Ray Donovan Der Texaner Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 2.5.2017) 2.45 Jordskott - Die Rache des Waldes Teil 4 (Text und weitere Angaben s. 2.5.2017) 3.35 Gätjens großes Kino 3.50 Inspector Banks Die Wege des Bösen Nach dem Roman "Bad Boy" von Peter Robinson (von 20.15 Uhr) 5.20 The Coroner -6.10 Seenot (von 21.45 Uhr) (Die Sendungen "Nordlicht - Mörder ohne Reue" um 1.00 Uhr und 1.45 Uhr sowie "Verrückte Natur" entfallen; "The Coroner: Die Killerkatze" wurde auf Samstag, 06.05.2017 verschoben.) Woche 19/17 Samstag, 06.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.10 The Coroner Die Killerkatze (Text und weitere Angaben s. 5.5.2017) 7.00 Terra X Affenwelten 1. Planet der Primaten (Die Sendung "Affenwelten: 2. Familienangelegenheiten" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.40 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 09.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.25 Code 37 Die Jungfrau (vom 12.3.2014) Hannah Maes Veerle Baetens Bob De Groof Michael Pas Charles Ruiters Marc Lauwrys Kevin Desmet Gilles De Schrijver Koen Verberk Geert Van Rampelberg Robert Maes Carry Goossens Mark Vermaelen Ben Segers Lotte Santermans Lynn Van Royen Seppe Roelandt Jonas Boel Matteo Dierckx Steven Boen Kirstof Kuylen Ides Meire und andere Buch: Dirk Nielandt Regie: Jakob Verbruggen Belgien 2009 23.15 Arne Dahl: Falsche Opfer Teil 1 Nach dem gleichnamigen Roman Kerstin Holm Malin Arvidsson Jenny Hultin Irene Lindh Viggo Norlander Claes Ljungmark Paul Hjelm Shanti Roney Gunnar Nyberg Magnus Samuelsson Jorge Chavez Matias Varela Aarto Söderstedt Niklas Åkerfelt Cilla Hjelm Frida Hallgren Dan Mörner Mats Blomgren Danne Hjelm Bisse Unger Sara Svenhagen Vera Vitali Angel Pablo Leiva Wenger David Billinger Jacob Nordenson Sverker Billinger Sven Ahlström Hoost Juda Goslinga Jovan Freddy Åsblom Lottie Aliette Opheim Sonja Sofia Zouagui John Alvén Rolf Lydahl Bo Ekstrand Peter Schildt Gunni Wittorp Lena Carlsson Anki Wust Katharina Cohen Astrid Olofsson Sannamari Patjas Daniella Carin Jingrot Razai Cesar Sarachu Tova Hjelm Ebba Ribbing Brynolf Svenhagen Claes Hartelius und andere Musik: Niko Röhlcke Kamera: Ellen Kugelberg Szenenbild: Eva Norén, Jan Olof Ågren Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind nach dem Roman von Arne Dahl Regie: Jörgen Bergmark Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International in Koproduktion mit SVT, ZDF, Network Movie, ZDF Enter- prises, Filmregion Stockholm-Mälar- dalen, Nordisk Film Produktion in Zu- sammenarbeit mit YLE und TV2 AS Schweden/Deutschland 2012 0.45 Luther Folge 3 (vom 19.9.2011) 1.35 Luther Folge 4 (vom 19.9.2011) 2.25 Die Nacht der Jäger (Jägarna II aka False Trail) 4.30 Gätjens großes Kino (Die Sendungen "Jordskott - Die Rache des Waldes" und "Ray Donovan" um 23.25 Uhr und 0.10 Uhr wurden auf Freitag, 12.05.2017 verschoben. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 12.05. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 1.00 Ray Donovan Leb wohl, meine Schöne Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 9.5.2017) 1.45 Ray Donovan Die Russenparty Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 9.5.2017) 2.30 Jordskott - Die Rache des Waldes Teil 5 (Text und weitere Angaben s. 9.5.2017) 3.30 Inspector Lynley Und vergib uns unsere Schuld Nach Motiven von Elizabeth George 5.00 The Coroner Alte, neue Liebe (von 21.45 Uhr) 5.45 The Coroner -6.30 Lebenslänglich (von 22.30 Uhr) (Die Sendungen "Nordlicht - Mörder ohne Reue" um 1.00 Uhr und 1.45 Uhr sowie "Verrückte Natur" entfallen.) Woche 20/17 Samstag, 13.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Terra Xpress Faszination Meer (vom 3.5.2014) (Die Sendung "Adventure X: Expedition Kondor" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 16.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Code 37 Vater und Tochter (vom 12.3.2014) Hannah Maes Veerle Baetens Bob De Groof Michael Pas Charles Ruiters Marc Lauwrys Kevin Desmet Gilles De Schrijver Robert Maes Carry Goossens Mark Vermaelen Ben Segers Walter Stals Leslie de Gruyter Maarten Belen Greg Timmermans Franky Terloo Robrecht Vanden Thoren Caroline Stals Leen Vennekens und andere Buch: Nicholas Roelandts Regie: Jakob Verbruggen Belgien 2009 23.15 Arne Dahl: Falsche Opfer Teil 2 Nach dem gleichnamigen Roman Kerstin Holm Malin Arvid Jenny Hultin Irene Lindh Viggo Norlander Claes Ljungmark Paul Hjelm Shanti Roney Gunnar Nyberg Magnus Samuelsson Jorge Chavez Matias Varela Sara Svenhagen Vera Vitali Aarto Söderstedt Niklas Åkerfelt Cilla Hjelm Frida Hallgren Dan Mörner Mats Blomgren Danne Hjelm Bisse Unger John Alvén Rolf Lydahl Sara Svenhagen Vera Vitali Angel Pablo Leiva Wenger David Billinger Jacob Nordenson Sverker Billinger Sven Ahlström Hoost Juda Goslinga Jovan Freddy Åsblom Lottie Aliette Opheim Sonja Sofia Zouagui Van Aerts Bas Keijzer und andere Musik: Niko Röhlcke Kamera: Ellen Kugelberg Buch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Regie: Jörgen Bergmark Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International in Koproduktion mit SVT, ZDF, Network Movie, ZDF Enter- prises, Filmregion Stockholm-Mälar- dalen, Nordisk Film Produktion in Coop. mit YLE und TV2 AS Schweden/Deutschland 2012 0.45 Luther Folge 5 (vom 3.10.2011) 1.35 Luther Folge 6 (vom 10.10.2011) 2.30 Verführerisches Spiel (Zomerhitte / Summer Heat) 4.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Schottland - Der Mythos der Highlands (vom 2.12.2015) 4.40 Terra X Adventure X: Im Visier der Grizzly-Giganten (vom 23.11.2009) 5.25 Terra X -6.10 Adventure X: Auf der Spur der Küstenwölfe (vom 9.11.2009) (Die Sendungen "Jordskott - Die Rache des Waldes" und "Ray Donovan" um 23.30 Uhr und 0.15 Uhr wurden auf Freitag, 19.05.2017 verschoben; "Gätjens großes Kino" entfällt.) Mittwoch, 17.05. Bitte Zeitkorrektur beachten: 6.10 Terra X Die Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer (vom 17.8.2013) 6.55 Terra X Ein Fall für Lesch und Steffens Die Wettermacher (vom 17.6.2015) (Weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 19.05. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 23.10 Miami Vice 1.10 Ray Donovan Knockout in der Sechsten Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 12.5.2017) 1.55 Ray Donovan Endspiel Free-TV-Premiere (Text und weitere Angaben s. 12.5.2017) 3.00 Jordskott - Die Rache des Waldes Teil 6 (Text und weitere Angaben s. 12.5.2017) 4.00 Inspector Lynley Denn deine Sprache verrät dich Nach Motiven von Elizabeth George 5.25 The Coroner -6.10 Das perfekte Paar (von 21.45 Uhr) (Die Sendung "Kessler ist..." entfällt; "The Coroner: Lügen und Intrigen" wurde auf Samstag, 20.05.2017 verschoben.) Woche 21/17 Samstag, 20.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.10 The Coroner Lügen und Intrigen (Text und weitere Angaben s. 19.5.2017) (Die Sendung "Adventure X: Im Visier der Grizzly-Giganten" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.55 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 23.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Code 37 Homevideo (vom 19.3.2014) Hannah Maes Veerle Baetens Bob De Groof Michael Pas Charles Ruiters Marc Lauwrys Kevin Desmet Gilles De Schrijver Koen Verberk Geert Van Rampelberg Robert Maes Carry Goossens Mark Vermaelen Ben Segers Patrick Martens Manou Kersting Senne Martens Thomas Van Goethem Marijke Fouquet Emilie Vloeberghs Jurgen Lehaye Eric Kempeneers und andere Buch: Hola Guapa Regie: Joël Vanhoebrouck Belgien 2009 23.15 Modus - Der Mörder in uns (1) Nach einem Roman von Anne Holt 0.40 Luther Folge 7 (vom 2.5.2012) 1.35 Luther Folge 8 (vom 9.5.2012) 2.25 Die Akte Bellicher (Bellicher: Cel) 3.50 Gätjens großes Kino 4.15 Terra X Die geheime Entdeckung Rätsel der Urzeit (vom 26.8.2010) 4.55 Terra X Atlantis der Nordsee (vom 20.9.2010) 5.40 Terra Xpress -6.10 Sommer, Sonne, Campinglust mit Dirk Steffens (vom 17.5.2014) (Die Sendung "Jordskott - Die Rache der Wälder" wurde auf Freitag 26.05.2017 verschoben; "Neu im Kino" entfällt.) Mittwoch, 24.05. Bitte Zeitkorrektur beachten: 6.10 Terra X Klima macht Geschichte (1) Film von Sigrun Laste (vom 14.1.2015) 6.55 Terra X Klima macht Geschichte (2) Film von Sigrun Laste (vom 21.1.2015) (Weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 26.05. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 23.10 Gone - Lauf um dein Leben (Gone) 0.35 Sebastian Bergman - Spuren des Todes Der Mann, der kein Mörder war Sebastian Bergman Rolf Lassgård Torkel Höglund Tomas Laustiola Ursula Andersson Gunnel Fred Vanja Lithner Moa Silén Billy Rosén Christopher Wagelin Polizeichef Hanser Charlotta Larsson Roger Eriksson Charlie Gustafsson Lisa Hansson Julia Sporre Leo Lundin Marcus Vögeli Clara Lundin Pia Edlund Lena Eriksson Charlotta Jonsson Ragnar Carlsson Jan Modin Johan Strand Fabian Bernhardson und andere Kamera: Erik Molberg Hansen Buch: Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt Drehbuch: Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt Regie: Daniél Espinosa Gemeinschaftsproduktion von Tre Vånner, SVT, ZDF Enterprises, ZDF, Network Movie mit Unterstützung von Nordisk Film & TV Fond Schweden/Deutschland 2012 2.05 Jordskott - Die Rache des Waldes Teil 7 (Text und weitere Angaben s. 23.5.2017) 3.05 Inspector Lynley Auf dass ihr nicht gerichtet werdet Nach Motiven von Elizabeth George 4.30 Gätjens großes Kino 4.45 The Coroner Piratengold (von 21.45 Uhr) 5.30 The Coroner -6.10 Verbotene Liebe (von 22.30 Uhr) (Die Sendungen "Nordlicht - Mörder ohne Reue" um 0.35 Uhr und 1.20 Uhr sowie "Der Alte" entfallen.) Woche 22/17 Dienstag, 30.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Code 37 Geheime Spiele (vom 19.3.2014) Hannah Maes Veerle Baetens Bob De Groof Michael Pas Charles Ruiters Marc Lauwrys Kevin Desmet Gilles De Schrijver Koen Verberk Geert Van Rampelberg Robert Maes Carry Goossens Mark Vermaelen Ben Segers Iris De Ceuster Nele Bauwens Dora Ooms Marilou Mermans Hendrik De Ceuster Serge-Henri Valcke Georgette De Ceuster Mia Van Roy und andere Buch: Hola Guapa Regie: Joël Vanhoebrouck Belgien 2009 23.20 Modus - Der Mörder in uns (2) Nach einem Roman von Anne Holt 0.45 Luther Folge 9 1.35 Luther Folge 10 2.30 Traue niemandem (La proie) 4.00 Terra X Geheimbünde 1. Der Code der Illuminaten (vom 27.4.2014) 4.45 Terra Xpress Was ist wirklich mit der deutschen Goldreserve? mit Dirk Steffens (vom 20.4.2013) 5.15 Terra X -6.00 Geheimbünde 2. Die Erben der Templer (vom 27.4.2014) (Die Sendung "Jordskott - Die Rache des Waldes" wurde auf Freitag, 02.06.2017 verschoben; "Frag den Lesch" entfällt.) Freitag, 02.06. Bitte Programmänderung beachten: 0.55 Sebastian Bergman - Spuren des Todes Die Frauen, die er kannte Sebastian Bergman Rolf Lassgård Torkel Höglund Tomas Laustiola Ursula Andersson Gunnel Fred Vanja Lithner Moa Silén Billy Rosén Christopher Wagelin Polizeichef Hanser Charlotta Larsson Edward Niklas Falk Edward (12 Jahre) Max Selander Edwards Mutter Malin Alm Anstaltschef Björn Gedda Erster Wärter Anders Johannisson Ralph Svensson Per Lasson Therapeut Jessica Zandén und andere Kamera: Erik Molberg Hansen Drehbuch: Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt Regie: Michael Hjorth Gemeinschaftsproduktion von Tre Vånner, SVT, ZDF Enterprises, ZDF, Network Movie mit Unterstützung von Nordisk Film & TV Fond Schweden/Deutschland 2012 2.20 Jordskott - Die Rache des Waldes Teil 8 (Text und weitere Angaben s. 30.5.2017) 3.20 Lewis Mörderisches Verhängnis Der Oxford-Krimi 4.50 Death in Paradise Ein stummer Zeuge (vom 16.9.2016) 5.40 Death in Paradise -6.35 Die Smaragdinsel (vom 16.9.2016) (Die Sendungen "Nordlicht - Mörder ohne Reue" um 0.55 Uhr und 1.45 Uhr sowie "Kuttner plus Zwei" entfallen.)

