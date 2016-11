"NEO MAGAZIN ROYALE" zur US-Wahl / In deutscher und englischer Version

Jan Böhmermann Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFneo/Ben Knabe" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - US-Wahlkampf natürlich nicht ohne Jan Böhmermann: Eine Woche lang war der Moderator zusammen mit Ralf Kabelka unterwegs in den USA, um diversen Fragen auf den Grund zu gehen: Wer gewinnt die amerikanische Präsidentschaftswahl? Wie ticken die Anhänger von Donald Trump? Und vor allem: Was brauchen wir, um Germany "great again" zu machen? Was die beiden auf ihrer komischen und beunruhigend wahrhaftigen Reise erlebt haben, gibt es in einer Spezialausgabe des "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" am Donnerstag, 3. November 2016, 22.15 Uhr, in ZDFneo zu sehen. Das ZDF zeigt sie am Freitag, 4. November, 0.25 Uhr.

Jan Böhmermann und Ralf Kabelka sind Zeugen der letzten großen Debatte in Las Vegas. Sie erleben "Bikers for Trump" und "Women for Trump", und Jan lässt sich in New York von einem der Donald-Trump-Wahlkampfleiter erklären, warum Hillary schlimmer als Hitler sei. Ralf Kabelka besucht die Grenze zu Mexiko, und Jan Böhmermann trifft Frederic von Sachsen Anhalt, der eine ganz eigene Vorstellung davon hat, was Frauen als Kompliment auffassen sollten. Schauspieler Ralf Möller gesteht im Interview seine Angst vor Donald Trump, und Roland Emmerich hofft, dass er aus diesem schlechten Traum bald erwacht.

Die Sendung ist ab Donnerstag, 3. November 2016, 20.15 Uhr, online unter http://neo-magazin-royale.de und in der ZDFmediathek unter http://zdf.de abrufbar.

Neben der deutschen Fassung, die englisch untertitelt sein wird, bietet die ZDFmediathek erstmalig eine englische Version mit deutschen Untertiteln.

