Nervenkitzel im Herbst: Free-TV-Premiere für Krimiserie "100 Code" und Thriller-Highlights in ZDFneo

Mainz (ots) - Wer sich im Internet aufhält, hinterlässt Spuren, wer sich jedoch ins so genannte Darknet begibt, kann unerkannt downloaden, mailen und surfen. In der neuen Krimiserie "100 Code", die ZDFneo am Dienstag, 8. November 2016, 22.30 Uhr, startet, geht es um eine Darknet-Community, die auf sadistische Sex-Praktiken und perverse Mordphantasien steht.

Es beginnt in New York: Innerhalb eines Jahres werden immer wieder blonde, junge Frauen getötet - die Leichen liegen jedes Mal in der Nähe von Wasserflächen, zwischen gelben Blumen, die nach einem bizarren System arrangiert wurden. Der New Yorker Cop Thomas Conley (Dominic Monaghan) jagt den Serienmörder vergeblich. Eine heiße Spur führt ihn nach Schweden, wo er dem erfahrenen Mikael Eklund (Michael Nyqvist) unterstellt wird. Conley ist ein kompromissloser Ermittler, der auf der Jagd nach dem Serienmörder seinen Partner verloren hat. Eklund dagegen ist ein erfolgreicher, aber arbeitsmüder Polizist, der seinen Dienst quittieren will, um als Sicherheitsbeamter in der Firma seines ehemaligen Kollegen Henrik einzusteigen. Beide müssen trotz ihrer Unterschiede zusammenarbeiten und stellen fest, dass sie sich ähnlicher sind, als sie denken. Ihre gemeinsamen Ermittlungen bringen sie dem Serienmörder Schritt für Schritt näher. Im Darknet stoßen sie auf eine Community, deren Mitglieder dunkle Fantasien in die Realität umsetzen. Die Konfrontation mit dem Grauen sprengt die Vorstellungskraft der Ermittler.

ZDFneo zeigt die erste Staffel von "100 Code" in Doppelfolgen immer dienstags ab 22.30 Uhr. Die Serie gehört zum "Nervenkitzel im Herbst". Unter diesem Motto strahlt ZDFneo vom 5. bis 26. November 2016 an vier aufeinanderfolgenden Samstagen kultverdächtige Krimis rund um Serienmorde aus. Unter anderem mit dabei sind "Der Knochenjäger", "Roter Drache" "Blue Steel" und "Psycho".

