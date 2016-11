Ringier Axel Springer Serbia startet NOIZZ, ein Angebot für Millennials / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105327 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ringier Axel Springer Media AG" Bild-Infos Download

Zürich (ots) - Nach der erfolgreichen Einführung in Polen und der Slowakei kommt die Marke NOIZZ jetzt auch nach Serbien.

Ab dem 16. November 2016 wird das Angebot, mit dem Ringier Axel Springer Serbia auf die Zielgruppe der Millennials abzielt, auf dem serbischen Markt zur Verfügung stehen. NOIZZ-Websites wurden im November 2015 bereits in Polen und anschließend im Juli 2016 in der Slowakei gestartet.

Die Zielgruppe von NOIZZ ist die Generation der Millennials, die in der digital vernetzten Welt aufgewachsen ist, Nachrichten und Unterhaltung primär auf mobilen Geräten konsumiert und in sozialen Netzwerken aktiv ist.

NOIZZ bietet seinen Nutzern ein breites Spektrum an Nachrichten und Exklusivgeschichten in diversen Formaten und verbreitet diesen Content vorwiegend über soziale Medien. Der Content reicht von Unterhaltung, Lifestyle, Celebrities, Nachtleben, Kultur, Gesellschaft, Sport bis hin zu Food, Reisen und Wissenschaft. Zudem werden auch diverse neue Veranstaltungsformate geschaffen, darunter Partys unter dem Motto "Make some NOIZZ". Die Erste dieser Art soll am 29. November 2016 unter Beteiligung bekannter serbischer Künstler stattfinden.

Die Redaktion besteht selbst mehrheitlich aus Millennials. Chefredakteur der serbischen Ausgabe ist Boris Trivan, Programmdirektor und Mitgründer des Digital Communications Institute.

Jovan Protic, Digital Publishing Director der Ringier Axel Springer Media AG, sagt: "NOIZZ ist für Großstädter im Alter von 16 bis 35 Jahren konzipiert und wurde von Ringier Axel Springer zunächst in Polen und anschließend in der Slowakei eingeführt. Auf http://noizz.rs bieten wir der Zielgruppe exklusive, relevante und provokante Nachrichten und Meinungen, gleichzeitig aber auch unterhaltsamen und lustigen Content. Mit Unterstützung von Influencern in sozialen Medien und Bloggern als Multiplikatoren wollen wir unsere Leser vorwiegend durch virale Verbreitung erreichen."

Jelena Drakulic Petrovic, General Manager von Ringier Axel Springer Serbia sagt: "NOIZZ ergründet und befördert neue Trends für die Konsumentengruppe der Millennials und spricht diese auf bislang noch nicht dagewesene Art an. Das bietet auch Anzeigenkunden eine großartige Gelegenheit, diese besondere Zielgruppe zu erreichen. Noizz.rs steht für bereichernden, unterhaltsamen und teilenswerten Content für die Generation der Millennials."

Über die Ringier Axel Springer Media AG

Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündelt die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien und der Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3000 Mitarbeiter.

