Next Conference 2016: Innovationsdienstleister Zühlke präsentiert Anwendungen für die Microsoft HoloLens

Eschborn (ots) - Mit der HoloLens präsentiert Zühlke den Vorreiter innovativer Mixed-Reality-Technologie (MR) auf der Zukunftsmesse NEXT Conference in Hamburg. Zühlke Experten stellen erfolgreich angewandte MR-Technologie vor.

Die erweiterte Realität: Welche Auswirkungen diese Technologie auf unseren Arbeitsalltag und unser Privatleben haben wird, präsentiert der Zühlke-Experte Tobias Rudolphi auf der NEXT in seinem Vortrag "Augmented Work & Life in a Mixed Reality". In einer weiteren Session stellt Zühlke die MR-Technologie anhand der Micro-soft HoloLens-Brille vor. Interessierten Besuchern der Konferenz bietet Zühlke am 22. - 23. September eine Live-Demo der HoloLens.

Unter dem Motto der Veranstaltung: "It´s me, your digital ego!" leistet Zühlke gemeinsam mit Unternehmen wie Audi, Google, Facebook, IBM und anderen einen aktiven Beitrag zur Gestaltung der digitalen Transformation. Fabrizio Ferrandina, Geschäftsführer der Zühlke Engineering Deutschland GmbH: "Augmented Reality und insbesondere Mixed Reality werden die Zukunft unserer Arbeiten erheblich verändern. Wir sind überzeugt, dass in der Entwicklung, Produktion oder auch im Verkauf ganz neue Interaktion entsteht."

Die Next Conference findet auf dem Hamburg Reeperbahn Festival-Gelände, vom 23. - 24. September 2016 statt: www.nextconf.eu

Über Zühlke

Zühlke ist der Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 700 Experten mit der Erfahrung aus über 8.000 umgesetzten Projekten.

