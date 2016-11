Hamburg (ots) - Online spenden und keinen Cent dazu bezahlen, das ist der Klick beim Online-Einkauf für die Kinder in Deutschland. Wer über www.bonusspende.de bei einem von über 500 Partnershops einkauft, bewirkt eine Spende an die Förderprojekte gegen Kinderarmut von DEUTSCHLAND RUNDET AUF.

So einfach kann Helfen sein: einmal mehr klicken und kostenlos spenden.

Beim Aufrunden an Deutschlands Kassen sind schon 120 Mio. Einzelspenden zusammengekommen. Jetzt bietet DEUTSCHLAND RUNDET AUF mit BONUS auch das passende Spendenmodell für das Online-Shopping. Das Beste daran: Der Kunde muss nicht selbst in die Tasche greifen - die Spende ist für ihn kostenlos. Wie das funktioniert? Ganz einfach: über eine Marketingprovision, die von jedem der über 500 Partnershops gezahlt wird. Alles, was der Kunde dafür tun muss: ein BONUS-Konto erstellen und sich über die Website www.bonusspende.de zu dem gewünschten Online-Shop klicken. Mit jedem Einkauf wird dann automatisch eine Gutschrift über einen bestimmten Prozentsatz des Netto-Bestellwertes (ohne MwSt. und Versandkosten) generiert. Die Höhe der BONUS-Spende kann je nach Shop und Produkt zwischen 1 und 20 Prozent variieren und ist bereits einen Tag später auf dem BONUS-Konto einsehbar.

Gemeinsam gegen Kinderarmut: BONUS geht zu 100 Prozent an Projekte gegen Kinderarmut.

Förderung und Zuwendung in Kindheit und Jugend entscheiden oft über den späteren Lebensweg. Nicht jedes Kind hat das Glück, in behüteten Verhältnissen aufzuwachsen. Fast 3 Millionen Kinder sind in Deutschland von Armut betroffen, mehr als jedes 5. Kind. Für unsere Gesellschaft ist es wichtig, dass kein Kind zurückbleibt und alle die Chance erhalten, ihre Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Für dieses Ziel bringen wir die Menschen zusammen. Bei DEUTSCHLAND RUNDET AUF sind Wirksamkeit und Sicherheit die entscheidenden Kriterien der Mittelverwendung. Hinzu kommt als Alleinstellungsmerkmal die hundertprozentige Weiterleitung der gesammelten Spenden an ausgewählte Förderprojekte. Mehr Informationen gibt es unter www.bonusspende.de und www.deutschland-rundet-auf.de.

