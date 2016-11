Baden-Baden (ots) - Darauf fliegt nicht nur der Jetset: Ab sofort späht bei HLX ein Preisroboter die besten Fernstrecken-Tarife aus - für Urlaubsreisen in den Premium-Klassen namhafter Airlines.

"Modernste Technik macht es möglich", kommentiert Geschäftsführer Karlheinz Kögel. Die so genannte Player-Hub-Technologie sucht über direkte Schnittstellen zu insgesamt 15 Airlines wie Lufthansa, Emirates, Condor oder Air France in Echtzeit automatisch die sich täglich ändernden günstigsten Sondertarife für Premium Eco, Business und First Class - und macht Kunden dazu Vorschläge zu erstklassigen Hotels mit vier oder fünf Sternen.

"Urlauber erhalten exklusive Preispakete, die online auf dem deutschen Reisemarkt so bislang nicht zu buchen waren", sagt Kögel. Enthalten in den Arrangements sind sogar Privattransfers, Reiseleitung und eine persönliche Hotline.

Im Vergleich zu einzeln gebuchten Leistungen lassen sich bei HLX Premium bis zu 35 Prozent sparen. Und der Komfort-Gewinn gegenüber Pauschalreisen in einer Economy-Touristenklasse ist fast für jedermann erschwinglich. Kögel: "Man fliegt schon für hundert oder wenige hundert Euro mehr weiter vorne - und hat die anderen Extras auch noch inklusive."

Wie attraktiv die Premium-Reisen des - in Baden-Baden ansässigen - Player-Hub-Pioniers sind, wird online (http://premium.hlx.com) in Sekundenschnelle deutlich: Drei Nächte in New York im schicken RIU Plaza am zentralen Times Square lassen sich beispielsweise ab 999 Euro buchen - mit Flug hin und zurück in der bequemen Premium Eco der Lufthansa inklusive Meilengutschrift.

Über HLX: Die HLX Touristik GmbH mit Sitz in Baden-Baden wurde 2011 vom Erfinder der Last Minute-Reise und L'TUR Gründer Karlheinz Kögel gegründet, der mit 95 Prozent der Firmenanteile auch Hauptgesellschafter ist. Die restlichen fünf Prozent hält Ralf Usbeck, Gründer und Geschäftsführer der peakwork AG. Das Reiseunternehmen ist das erste Onlineportal, das die Urlaubsbuchung zum aktuell günstigsten Reisepreis garantiert. HLX analysiert pro Nacht mit Hilfe der innovativen Player-Hub-Technologie von Peakwork 30 Millionen Datensätze, kombiniert die Reisen in Echtzeit - und zeigt im direkten Vergleich mit rund 150 Wettbewerbern den besten verfügbaren Preis auf dem deutschen Reisemarkt an. Die Reisen sind im Internet unter hlx.com und per Telefon (0761/55 755 345) buchbar.

