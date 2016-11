AGRAVIS Spitze beim DLG-Imagebarometer

Münster (ots) - Die deutsche Landwirtschaft vertraut unter den Handels- und Dienstleistungsunternehmen niemandem so sehr wie der AGRAVIS Raiffeisen AG. Beim aktuellen DLG-Imagebarometer für das Jahr 2016 belegt die AGRAVIS in der Kategorie "Handel und Dienstleister" Rang 1. Mit einem Markenindex von 53 Punkten konnte sich das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen gegenüber dem Vorjahr um einen Platz verbessern und hat sich die Imageführerschaft vor allen anderen Wettbewerbern zurückerobert.

"Wow! Einen größeren Vertrauensbeweis kann es nicht geben", kommentiert Dr. Clemens Große Frie, Vorstandsvorsitzender der AGRAVIS Raiffeisen AG, das aktuelle Ranking. "Wir sind sehr dankbar für dieses eindrucksvolle Votum der deutschen Landwirte - unserer wichtigsten Zielgruppe. Aber wir bleiben demütig und betrachten das Ergebnis als Auftrag, unseren eingeschlagenen Weg mit dem klaren Fokus auf den deutschen Markt beizubehalten. Wir sehen uns in der Verantwortung, dieses große Vertrauen durch überzeugende Arbeit, erstklassige Produkte und Lösungen, die dem Landwirt einen wirklichen Mehrwert bringen, immer wieder neu bestätigen", so Große Frie weiter. Beim Blick in die regionalen Ergebnisse fällt auf, dass der Vorsprung der AGRAVIS vor der Konkurrenz im Norden und Osten besonders groß ist.

In der Sparte Futtermittel vertrauen ebenfalls auffällig viele Landwirte in Deutschland der AGRAVIS. In dieser Kategorie gehört das Unternehmen weiterhin zu den Imageführern der Branche. In Norddeutschland sprang bei dieser Umfrage mit weitem Abstand Platz 1 heraus. Im Westen und Osten belegt die AGRAVIS ebenso wie in der bundesweiten Klassifizierung Platz 2.

Einmal im Jahr befragt die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mehr als 700 Landwirte, um daraus ein Imagebarometer zu erstellen, das in der Branche hoch angesehen ist. Für die Berechnung des Markenindexes werden die Teilaspekte Bekanntheitswert, Markenloyalität und -performance sowie Image einer Marke berücksichtigt.

