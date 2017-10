Moderatorin Vera Int-Veen (50) exklusiv in Closer: "Ob wir eine Grenze überschreiten, darüber kann man streiten"

Cover Closer 42/2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104352 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Closer/Closer" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Bereits seit 2007 verkuppelt Vera Int-Veen (50) schwer vermittelbare Männer bei "Schwiegertochter gesucht" auf RTL. In Closer (EVT 11.10.) äußert sich die muntere Moderatorin zu den schweren Vorwürfen, dass dabei immer wieder die Kandidaten vor laufender Kamera vorgeführt und in peinliche Situationen gebracht werden.

Den Zuschauern sind die folgenden Szenen bekannt: Ob beim Kondom-Test mit der Mutter am Küchentisch, mit Lockenwicklern beim Friseur oder als großer Mensch reingequetscht in ein viel zu kleines Auto - bei "Schwiegertochter gesucht" kommt der TV-Zuschauer auf seine Kosten. "Wir machen Unterhaltung und operieren nicht am Herzen! Ich liebe diese Art der Unterhaltung. Ich bin ein ganz einfach gestrickter Mensch mit einem kleinen Intellekt und liebe alles, was einfach ist", so Vera Int-Veen.

