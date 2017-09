Media Workshop veröffentlicht neues Seminarprogramm 2018

Das neue Seminarprogramm 2018 der MW Media Workshop GmbH ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich. (Bildquelle Deckblatt Broschüre: fotolia) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104299 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - In der Kommunikationsbranche läuft es doch eigentlich genauso wie im Sport: wer am Ball bleiben möchte, muss laufend an seiner Technik arbeiten und neue Methoden in seine Strategie integrieren. Genau hier setzen die Media Workshops an: Seit 2001 greift der Hamburger Seminaranbieter mit seinen Weiterbildungen kontinuierlich topaktuelle Branchentrends auf.

Am 27. September 2017 haben die Media Workshops ihr neues Seminarprogramm für das kommende Jahr 2018 veröffentlicht. Die Teilnehmer erwartet wieder ein umfangreiches Seminarprogramm mit Trendthemen wie z.B. Design Thinking, Social Media Advertising, Innovationskommunikation oder Kundenzentriertes Marketing. Aber auch beliebte Seminarklassiker wie Digitalfotografie, Pressemitteilungen schreiben oder die Schreibwerkstatt stehen wieder auf der Agenda. Alle Themen und Termine sind ab sofort online verfügbar oder können als Printbroschüre bestellt werden.

Die Weiterbildungen der Media Workshops sind speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, PR und Unternehmenskommunikation sowie für (angehende) Führungskräfte aller Branchen. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und den Lernerfolg.

Unternehmen haben die Möglichkeit, Mitarbeiter zu mehreren Themen weiterbilden zu lassen und dabei von attraktiven Konditionen für Mehrfachbucher zu profitieren. Alle Media Workshops organsiert der Veranstalter auch als individuelle Inhouse-Seminare für einzelne oder mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens. Für alle Veranstaltungen können ausgewählte Bildungsgutscheine und die Bildungsprämie eingelöst werden!

Das komplette Programm ist online über den Seminarfinder auf der Homepage unter www.media-workshop.de verfügbar. Hier kann man sich auch die Broschüre als PDF-Datei herunterladen: www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2018.pdf

Wer lieber in Ruhe stöbern möchte, bestellt sich die Printbroschüre 2018 einfach unter folgendem Link: www.media-workshop.de/kontakt/?type=program#form

Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:

Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 66 Themen zu Marketing, Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern fünf verschiedene Veranstaltungsorte (Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln) zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.500 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".

