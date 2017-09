Frankfurter Rundschau: Steiniger Weg

Frankfurt (ots) - Die Sozialdemokraten sind mit der Wahl von Andrea Nahles zur Fraktionschefin den ersten Schritt gegangen. Die ehemalige Arbeitsministerin und Generalsekretärin, die ihre Partei in- und auswendig kennt, kann die Nochvolkspartei zu neuer Stärke führen. Ist sie als Oppositionschefin erfolgreich, winkt ihr sogar der Parteivorsitz und die nächste Kanzlerkandidatur. Bis dahin ist es aber ein langer und steiniger Weg. Sie muss mit den Genossinnen und Genossen die Partei inhaltlich und personell neu aufstellen. Dafür wird ein "Weiter so" nicht reichen. Sie wird also bei den geplanten Regionalkonferenzen genau hinhören müssen, wo der Schuh drückt und mit den anderen in der Führungsriege gemeinsam Antworten finden auf die drängenden Fragen. Zusätzlich müssen sie versuchen, eine Mehrheit links der Mitte zu finden. Dafür müssen sie einen Weg finden, um mit den Wahlkampfrivalen der Linken wieder eine gemeinsame Linie zu finden. Offen ist, ob die Gemeinsamkeiten Trennendes überwiegen.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell